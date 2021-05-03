Минздрав обнародовал актуальный список регионов красной зоны карантина

Несмотря на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, в рядах регионов красной зоны карантина пока без перемен.
Министерство здравоохранения обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, в красной зоне эпидемической опасности находятся 7 регионов.
Согласно данным Минздрава, в желтой зоне карантина находятся Киев и девять областей: Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.
В оранжевой зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
Красная зона карантина включает Житомирскую, Запорожскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине за сутки 2 мая выявили у 2758 жителей страны. За минувшие 24 часа госпитализирован 1591 человек; летальных случаев - 154, выздоровели 5550 человек.
- В Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения в субботу, 1 мая. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него, заявила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.