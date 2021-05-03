Минздрав обнародовал актуальный список регионов красной зоны карантина

В красной зоне карантина остаются 7 областей / УНИАН

Министерство здравоохранения обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, в красной зоне эпидемической опасности находятся 7 регионов.

Согласно данным Минздрава, в желтой зоне карантина находятся Киев и девять областей: Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В оранжевой зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Красная зона карантина включает Житомирскую, Запорожскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

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