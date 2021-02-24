Минздрав обнародовал карту бесплатных пунктов тестирования на COVID-19

Пользователи могут найти нужный пункт тестирования в своей области, введя свой домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт.
В среду, 24 февраля, на территории нашей страны стартовала вакцинация от коронавируса. В связи с этим, Минздрав обнародовал интерактивную карту бесплатных пунктов тестирования на Covid-19, сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
В частности, на данной карте можно найти информацию о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины. Кроме этого, там можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2.
"Пользователи могут найти нужный пункт тестирования в своей области, введя свой домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт", - добавили в МОЗ.
Также в Минздраве напомнили, что к концу января в Украине функционировало 2373 пункта бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, 65 из них находились в Киеве.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 24 февраля 2021 в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс, который работает в коронавирусном отделении областной больницы.
- На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Участие в клинических испытаниях даст Украине приоритетный доступ к новой вакцине в случае доказательства эффективности, объяснил глава Минздрава.
- СМИ узнали о сроках продажи вакцины от COVID-19 в Украине и шансах на отпуск в странах ЕС. В Украине может появиться коммерческая вакцинация от коронавируса.