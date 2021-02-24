Минздрав обнародовал карту бесплатных пунктов тестирования на COVID-19

В МОЗ обнародовали карту бесплатного тестирования на коронавирус / УНИАН

В среду, 24 февраля, на территории нашей страны стартовала вакцинация от коронавируса. В связи с этим, Минздрав обнародовал интерактивную карту бесплатных пунктов тестирования на Covid-19, сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, на данной карте можно найти информацию о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины. Кроме этого, там можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2.

"Пользователи могут найти нужный пункт тестирования в своей области, введя свой домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт", - добавили в МОЗ.

Также в Минздраве напомнили, что к концу января в Украине функционировало 2373 пункта бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, 65 из них находились в Киеве.

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