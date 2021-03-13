Минздрав обнародовал перечень побочных эффектов от Covishield

Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ.
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от опасного коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, говорится на странице Минздрава в Facebook.
"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцины, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций", - говорится в сообщении.
Противопоказания к вакцинации:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины (узнать состав вакцины можно у медицинских работников, которые проводят вакцинацию);
- острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
В Минздраве просят пациентов сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о любых аллергических реакциях, бывших ранее.
"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", - отмечается в сообщении.
Возможные реакции на вакцину:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах;
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница.
"Эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Если вы испытываете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями", - резюмировали в Минздраве.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Первой официальной вакциной от COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield, который называют аналогом вакцины Astra Zeneca. Вакцину в количестве 500 тысяч доз привезли в Киев 23 февраля.
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса стали делать медицинским работникам. В конце февраля начали вакцинировать бойцов ООС на Донбассе.
- Глава Минздрава Максим Степанов 9 марта заявлял о проблемах в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало делать по 10 тысяч прививок в день, однако возникли проблемы с выполнением показателей.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывал ускорить вакцинацию от коронавируса в стране с целью стабилизации эпидемиологической ситуации.