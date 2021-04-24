Минздрав обнародовал свежий список регионов красной зоны карантина / Reuters

Из-за ситуации с коронавирусом "красный" уровень эпидемической опасности распространения болезни действует в 12 регионах Украины.

По состоянию на 24 апреля в красной зоне карантина в Украине находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Полтавская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области, сообщает официальный портал Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, в Киеве в последние дни снижается уровень госпитализаций и загруженность в больницах койко-мест с кислородом. Судьба столицы будет решена в ближайшие дни.

В то же время ограничения оранжевой зоны действуют в 9 регионах: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.

В желтой зоне находятся 4 региона: Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Херсонская области.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 12 711 жителей страны. В том числе заболели 532 ребенка и 230 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 508 человек; летальных случаев - 392, выздоровели 13 687 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1268) области, г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

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