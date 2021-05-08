Ни одного "красного" региона: Минздрав обновил карантинные зоны

Минздрав обновил карантинны зоны: ни одного "красного" региона / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на субботу, 8 мая, ни в одном регионе не действуют ограничения красной зоны карантина.

Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, Сумская область последней вышла из красной зоны карантина, остальные регионы находятся в оранжевой и желтой зонах.

В оранжевую зону пока включены семь областей: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская.

Остальные регионы и Киев находятся в желтой зоне карантина. В зеленой зоне не включена ни одна из областей.

Кроме того, уровень госпитализации не превышен ни в одной области.

Отметим, за минувшие сутки коронавирус выявили у 8 710 жителей Украины. В том числе заболели 374 ребенка и 193 медработника.

За сутки госпитализированы 2 544 человека; летальных случаев - 370, выздоровели 19 408 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

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