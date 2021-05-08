Ни одного "красного" региона: Минздрав обновил карантинные зоны

Уровень госпитализации не превышен ни в одной области, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась – по состоянию на субботу, 8 мая, ни в одном регионе не действуют ограничения красной зоны карантина.
Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения, Сумская область последней вышла из красной зоны карантина, остальные регионы находятся в оранжевой и желтой зонах.
В оранжевую зону пока включены семь областей: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская.
Остальные регионы и Киев находятся в желтой зоне карантина. В зеленой зоне не включена ни одна из областей.
Кроме того, уровень госпитализации не превышен ни в одной области.
Отметим, за минувшие сутки коронавирус выявили у 8 710 жителей Украины. В том числе заболели 374 ребенка и 193 медработника.
За сутки госпитализированы 2 544 человека; летальных случаев - 370, выздоровели 19 408 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- С 8 мая Сумская область покидает красную зону эпидемиологической опасности. Там вводят "желтый" уровень эпидемиологической опасности.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- В Украине реальное число жертв коронавируса составляет 138 507 человек, что в три раза больше официальной цифры. Такие данные опубликовал Институт показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете.