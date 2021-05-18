Минздрав обновил зоны карантина: два региона "поменяли цвет"

Красных зон карантина в Украине сейчас нет / УНИАН

Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В частности, Донецкую область перевели в "оранжевую" зону, а Черкасская область стала "желтой".

Как свидетельствуют свежие данные Минздрава, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. В Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.

В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой".

"Зелеными" в Украине остаются шесть регионов: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

moz.gov.ua

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