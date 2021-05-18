Минздрав обновил зоны карантина: два региона "поменяли цвет"

Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина, а Черкасская область стала "желтой".
Министерство здравоохранения обновило зоны карантина в Украине. В частности, Донецкую область перевели в "оранжевую" зону, а Черкасская область стала "желтой".
Как свидетельствуют свежие данные Минздрава, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%. В Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования - 19,6% при норме 20%.
В целом в Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой".
"Зелеными" в Украине остаются шесть регионов: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро вторника, 18 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 095 жителей страны.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 999 человек; летальных случаев - 285, выздоровели 17 751 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
- Карантин в Украине могут отменить при условии вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на вакцинацию 100% взрослых украинцев надеяться не стоит.
Автор: Анна Багрий