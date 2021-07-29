Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях

Вспышка COVID-19 в Украине пока не зафиксирована - главный санитарный врач Кузин / УНИАН

Сегодня в Украине нет новой вспышки эпидемии COVID-19. Картина заболеваемости в большинстве регионов остается стабильной. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях уже сейчас наблюдается "угрожающая тенденция". Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью Украинской правде он сказал о том, что сейчас в стране не установлено вспышки заболеваемости коронавирусом. Большинство областей демонстрируют стабильные показатели.

Читайте такжеВ кафе и кинотеатр – только с прививкой от COVID-19: Минздрав предупредил о новом локдауне в Украине"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато", - сказал Кузин.

Однако, по его словам, неблагоприятная тенденция фиксируется в Киеве, Харьковской и Луганской областях.

"Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - подчеркнул Игорь Кузин.

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Коронавирус в Украине

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее заявлял, что в Украине зафиксировано уже 17 случаев нового опасного штамма коронавируса Дельта. Новая вариация вируса была найдена в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Согласно данным на четверг, 29 июля, в Украине за минувшие 24 часа установлено новых 846 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала эпидемии в стране зафиксировано 2 250 907 случаев COVID-19.

Ученые Национальной академии наук прогнозировали, что после снижения числа ежесуточных заражений коронавирусом, который фиксировался в период с 21 по 27 июля, показатели заболеваемости ухудшатся, а число прецедентов COVID-19 в Украине будет возрастать.