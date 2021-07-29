УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях

29 июля 2021, 12:30
Прослушать новость
Остановить

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине остается стабильной, сказал Игорь Кузин.

Коронавирус
Вспышка COVID-19 в Украине пока не зафиксирована - главный санитарный врач Кузин / УНИАН

Сегодня в Украине нет новой вспышки эпидемии COVID-19. Картина заболеваемости в большинстве регионов остается стабильной. Однако в Киеве, Харьковской и Луганской областях уже сейчас наблюдается "угрожающая тенденция". Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью Украинской правде он сказал о том, что сейчас в стране не установлено вспышки заболеваемости коронавирусом. Большинство областей демонстрируют стабильные показатели.

Читайте такжеВ кафе и кинотеатр – только с прививкой от COVID-19: Минздрав предупредил о новом локдауне в Украине"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато", - сказал Кузин.

Однако, по его словам, неблагоприятная тенденция фиксируется в Киеве, Харьковской и Луганской областях.

"Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - подчеркнул Игорь Кузин.

Реклама

Коронавирус в Украине

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее заявлял, что в Украине зафиксировано уже 17 случаев нового опасного штамма коронавируса Дельта. Новая вариация вируса была найдена в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Согласно данным на четверг, 29 июля, в Украине за минувшие 24 часа установлено новых 846 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала эпидемии в стране зафиксировано 2 250 907 случаев COVID-19.

Ученые Национальной академии наук прогнозировали, что после снижения числа ежесуточных заражений коронавирусом, который фиксировался в период с 21 по 27 июля, показатели заболеваемости ухудшатся, а число прецедентов COVID-19 в Украине будет возрастать.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Игорь Кузин
Сейчас вы просматриваете новость «Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феноменаУкраина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Джессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляжеДжессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляже Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессияГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростковОдна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков Языковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работыЯзыковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работы

Последние новости

12:39

День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

12:36

В Киеве и Одессе внезапно взорвались почтоматы "Новой почты"

12:33

Мы показали, что Украина может делать трансплантации, — Оксана Дмитриева

12:32

"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

12:31

"Вам всем капец": в Киеве "шишка" из ГФС угодила в скандал с пьянкой за рулем Видео

Реклама
12:30

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

11:58

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших Видео

11:48

Прогорит, но воодушевится: что сулит гороскоп на август 2021 Скорпиону

11:43

Кубраков об историческом событии Большой стройки: вантовый мост соединил Хортицу и левый берег Запорожья

11:36

"Welcome to Ukraine": в Борисполе пограничник сдал копам россиянина, предложившего ему взятку Видео

11:33

Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

11:29

Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности

11:11

Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

10:43

"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

10:33

"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой Видео

10:29

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

10:26

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

09:54

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

09:36

Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование Видео

09:15

Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

Реклама
09:08

Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы Видео

08:56

Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа Видео

08:21

Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

08:14

Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2 Видео

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире Видео

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

06:30

Хомчака умножили на ноль: чего ждать после увольнения главнокомандующего ВСУ мнение

06:15

Анна Тринчер в сексуальном белье игриво подразнила поклонников голыми селфи

06:10

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывающие смертельную болезнь Видео

06:02

Жесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом Видео

05:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

05:28

Сценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому Видео

05:10

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

05:02

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

04:22

Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

03:57

Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

Реклама
03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять