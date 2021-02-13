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Минздрав опростоволосился с "зеленым" списком стран ЕС – СМИ

13 февраля 2021, 16:05
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Данные Минздрава кардинально отличаются от статистики Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний.

Минздрав
Данные Минздрава не совпадают с показателями ЕЦКПЗ / УНИАН

Министерство здравоохранения опубликовало ошибочные данные показателей заболеваемости коронавирусом в некоторых странах Евросоюза.

Как пишет Европейская правда, ошибочные сведения легли в основу для формирования списка стран "красной" и "зеленой" зоны.

Данные Минздрава кардинально отличаются от статистики Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний.

При этом некоторые страны, которые до последнего времени были "красными", теперь с минимальными показателями оказались в "зеленой" зоне.

  • Эстония: показатель Минздрава 10,6 на 100 тысяч населения за последние 14 дней (данные ЕЦКПЗ – 569.97);
  • Австрия: Минздрав – 0,3 (ЕЦКПЗ – 224.84);
  • Болгария: Минздрав – 1,4 (ЕЦКПЗ – 127.39);
  • Латвия: Минздрав - 0,01 (ЕЦКПЗ – 577.09);
  • Исландия: Минздрав - 176,4 (ЕЦКПЗ – 8.40);
  • Италия: Минздрав – более 1 тысяч (ЕЦКПЗ – 281.52).
/ ecdc.europa.eu

Как известно, в "красую зону" Минздрав включает страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (сейчас это - 134,6).

Список стран из "красной зоны" карантина

  • Ранее Минздрав обновил список стран мира, по возвращению из которых (в зависимости от показателей заболеваемости коронавирусом) украинцам нужно либо отсидеть двухнедельный карантин, либо сдать тест на COVID-19 и получить негативный результат.
  • В "красном" списке остаются Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Россия, Чехия, Германия, Великобритания и еще 66 государств, где показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает аналогичный в Украине (сейчас ‒ 134,6).
  • Кроме того, самоизоляция не потребуется украинцам, кто уже получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее чем за двое суток до въезда в Украину.
  • Также, по данным Минздрава, из "красного" списка в "зеленый" перешли Израиль, Эстония, Латвия, Ирландия, Франция, Дания и Доминиканская Республика.
Минздрав новости Украины новости Европы красная зона
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