Минздрав опростоволосился с "зеленым" списком стран ЕС – СМИ

Данные Минздрава не совпадают с показателями ЕЦКПЗ / УНИАН

Министерство здравоохранения опубликовало ошибочные данные показателей заболеваемости коронавирусом в некоторых странах Евросоюза.

Как пишет Европейская правда, ошибочные сведения легли в основу для формирования списка стран "красной" и "зеленой" зоны.

Данные Минздрава кардинально отличаются от статистики Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний.

При этом некоторые страны, которые до последнего времени были "красными", теперь с минимальными показателями оказались в "зеленой" зоне.

Эстония: показатель Минздрава 10,6 на 100 тысяч населения за последние 14 дней (данные ЕЦКПЗ – 569.97);

Австрия: Минздрав – 0,3 (ЕЦКПЗ – 224.84);

Болгария: Минздрав – 1,4 (ЕЦКПЗ – 127.39);

Латвия: Минздрав - 0,01 (ЕЦКПЗ – 577.09);

Исландия: Минздрав - 176,4 (ЕЦКПЗ – 8.40);

Италия: Минздрав – более 1 тысяч (ЕЦКПЗ – 281.52).

/ ecdc.europa.eu

Как известно, в "красую зону" Минздрав включает страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (сейчас это - 134,6).

Список стран из "красной зоны" карантина