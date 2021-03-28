Минздрав оставил в красной зоне карантина Киев и 9 областей

Динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID-19.
Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов. Из-за высокого уровня госпитализаций и огромного числа заражений по состоянию на 28 марта 10 регионов страны находятся в красной зоне карантина.
Согласно данным Министерства здравоохранения, динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID-19.
В "красной зоне" остаются Киев и девять областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.
Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 932 человек, в том числе заболели 564 ребенка и 181 медработник. При этом в больницы госпитализировали 5052 человека.
По состоянию на утро воскресенья, 28 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 644 063.
Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 954. За сутки умерли еще 203 человека.
Выздоровели за сутки 3343 человека, всего - 1 300 625.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:
- прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.