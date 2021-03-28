Минздрав оставил в красной зоне карантина Киев и 9 областей / УНИАН

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов. Из-за высокого уровня госпитализаций и огромного числа заражений по состоянию на 28 марта 10 регионов страны находятся в красной зоне карантина.

Согласно данным Министерства здравоохранения, динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID-19.

В "красной зоне" остаются Киев и девять областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 932 человек, в том числе заболели 564 ребенка и 181 медработник. При этом в больницы госпитализировали 5052 человека.

По состоянию на утро воскресенья, 28 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 644 063.

Жертв коронавируса с начала эпидемии - 31 954. За сутки умерли еще 203 человека.

Выздоровели за сутки 3343 человека, всего - 1 300 625.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:

прием посетителей в ТРЦ, заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

работа транспорта: решение принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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