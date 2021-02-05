Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию – Степанов

Вакцина от коронавируса в Украине применяться будет экстренно / Reuters

В Украине разрешили экстренное применение вакцин от COVID-19. Речь идет о препаратах AstraZeneca и Novavax.

Их поставки начнутся уже в феврале 2021, заверил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине проводиться будет лишь безопасными препаратами.

Читайте также"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией"Вакцины, которые мы будем получать, разработаны при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Института сыворотки (Индия)", – сообщил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Киеву подтвердили поставку 12 млн доз вакцины.

Вакцинация в Украине: новости