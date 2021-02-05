Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию – Степанов

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине проводиться будет лишь безопасными препаратами.
В Украине разрешили экстренное применение вакцин от COVID-19. Речь идет о препаратах AstraZeneca и Novavax.
Их поставки начнутся уже в феврале 2021, заверил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.
При этом он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине проводиться будет лишь безопасными препаратами.
Читайте также"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией"Вакцины, которые мы будем получать, разработаны при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Института сыворотки (Индия)", – сообщил глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что Киеву подтвердили поставку 12 млн доз вакцины.
Вакцинация в Украине: новости
- Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Автор: Диана Беловодская