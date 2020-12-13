Минздрав порадовал позитивными новостями про коронавирус в Украине

Общий показатель заболеваемости COVID-19 в Украине снижается, рапортуют в ведомстве.
Коронавирус в Украине отступает, если верить данным Минздрава. Общий показатель заболеваемости COVID-19 в Украине снижается, рапортуют в ведомстве.
Министерство здравоохранения опубликовало данные, согласно которым коронавирусные койки заполнены более чем на 50% только в трех областях. В среднем этот показатель составляет 41,5% по стране. Всего в Украине ввели уже более 63 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19.
Самыми загруженными, по данным МОЗ, являются больницы:
- в Николаевской области – 62,6%;
- в Черкасской области – 55,8%;
- в Черниговской области – 52,1%.
При этом в Киеве показатель не превысил пятидесятипроцентный барьер – остановившись на 48,5%.
Читайте такжеВ Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январеПоказатель заболеваемости COVID-19 по Украине, по состоянию на 13 декабря, составляет 450,4 при норме 40. Это ниже, чем накануне: днем ранее он фиксировался на отметке 460,4.
Самая плохая ситуация сохраняется в Киеве, где показатель составляет 746.
Украина и коронавирус: новости
- Украина находится на 17-м месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 894 215 человек. За сутки выявили еще 9 тысяч больных.
- Врач объяснил, что запрещено делать после COVID-19. Организму потребуется примерно месяц на восстановление.
- Ученые назвали витамины, которые снижают риски заболеть COVID-19. Исследователи из Королевского колледжа Лондона в Великобритании проанализировали данные 1,4 миллиона пользователей.
- Стало известно, нужно ли носить маску после прививки от COVID-19. Ни одна вакцина не является эффективной на 100%.