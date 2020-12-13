Минздрав порадовал позитивными новостями про коронавирус в Украине

Украина коронавирус - Новости МОЗ порадовали оптимистичной статистикой / Reuters

Коронавирус в Украине отступает, если верить данным Минздрава. Общий показатель заболеваемости COVID-19 в Украине снижается, рапортуют в ведомстве.

Министерство здравоохранения опубликовало данные, согласно которым коронавирусные койки заполнены более чем на 50% только в трех областях. В среднем этот показатель составляет 41,5% по стране. Всего в Украине ввели уже более 63 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19.

Самыми загруженными, по данным МОЗ, являются больницы:

в Николаевской области – 62,6%;

в Черкасской области – 55,8%;

в Черниговской области – 52,1%.

При этом в Киеве показатель не превысил пятидесятипроцентный барьер – остановившись на 48,5%.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, отменят ли жесткий карантин в Украине в январеПоказатель заболеваемости COVID-19 по Украине, по состоянию на 13 декабря, составляет 450,4 при норме 40. Это ниже, чем накануне: днем ранее он фиксировался на отметке 460,4.

Самая плохая ситуация сохраняется в Киеве, где показатель составляет 746.

Украина и коронавирус: новости