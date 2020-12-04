Минздрав "проехался" по российской вакцине от коронавируса

Степанов раскритиковал российский препарат от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 не существует по одной причине.
Регистрация вакцины, которая не прошла третью стадию, ничего не значит, рассказал министр в эфире телеканала Украина 24.
Член Кабмина подчеркнул, что третья стадия испытаний вакцины является самой большой, во время нее препарат испытывается, в частности на безопасность.
"…не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию – то не о чем говорить…", – заявил министр.
- Напомним, в марте была объявлена пандемия коронавируса, и в ряде стран мира начали разрабатывать вакцины.
- В России 11 августа была зарегистрирована вакцина от COVID-19, которая не прошла третью стадию испытаний. Из-за того, что вакцина не прошла все этапы испытаний, ее не одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
Автор: Екатерина Присяжнюк