Минздрав "проехался" по российской вакцине от коронавируса

Российской вакцины от COVID-19 нет, полагает глава Минздрава / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 не существует по одной причине.

Регистрация вакцины, которая не прошла третью стадию, ничего не значит, рассказал министр в эфире телеканала Украина 24.

Член Кабмина подчеркнул, что третья стадия испытаний вакцины является самой большой, во время нее препарат испытывается, в частности на безопасность.

"…не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию – то не о чем говорить…", – заявил министр.