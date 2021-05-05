Минздрав уничтожил важный список вакцинации от коронавируса

Минздрав уничтожил один из списков на вакцинацию / УНИАН

В Минздраве поведали о том, что уничтожили персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от коронавируса вне очереди, но не успели, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 5 мая.

В МОЗ напомнили, что вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом от 16 апреля 2021 года после внесения изменений в дорожную карту по вакцинации.

"Поэтому руководствуясь законом О защите персональных данных, департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами", - пояснили в Минздраве.

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В министерстве отметили, что теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Украине