Минздрав уничтожил важный список вакцинации от коронавируса

Теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.
В Минздраве поведали о том, что уничтожили персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от коронавируса вне очереди, но не успели, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 5 мая.
В МОЗ напомнили, что вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом от 16 апреля 2021 года после внесения изменений в дорожную карту по вакцинации.
"Поэтому руководствуясь законом О защите персональных данных, департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами", - пояснили в Минздраве.
Читайте такжеВ Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac
В министерстве отметили, что теперь избыточными дозами вакцины от коронавируса разрешено прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.