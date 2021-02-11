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Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса

11 февраля 2021, 21:30
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Утвержденные рекомендации касаются подходов к вакцинации против COVID-19 уже переболевших COVID-19 или имеющих острое течение опасного вируса.

Коронавирус
Рекомендации по вакцинации утвердил МОЗ / Reuters

Сегодня Минздрав твердил разработанные Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике рекомендации по вакцинации от коронавируса.

Документ определяет, кого и в какие сроки будут вакцинировать от COVID-19, говорится на сайте ведомства.

Утвержденные рекомендации касаются подходов к вакцинации против COVID-19 уже переболевших COVID-19 или имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые вскармливают детей грудным молоком.

Будут ли вакцинировать переболевших

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, министерство решило рекомендовать вакцинацию переболевших COVID-19, но через 6 месяцев от времени протекания COVID-19.

Однако, по желанию человека, вакцинация может быть проведена раньше 6 месячного срока при достаточном количестве доз вакцины.

Кому еще рекомендуют отсрочить прививку

Такие же рекомендации, как для переболевших COVID-19, разработаны и еще для ряда категорий украинцев. Отсрочку введения дозы вакцины на 6 месяцев рекомендуют для:

  • людей с острым течением COVID-19, кто не получил ни одной дозы вакцины против COVID-19;
  • людей с острым течением COVID-19, у которых инфекция развилась после получения первой дозы вакцины;
  • людей, которые ранее получали терапию антителами от COVID-19, плазму реконвалесцентов.

Однако, по желанию человека, вакцинация второй дозой может быть проведена раньше 6 месячного срока при достаточном количестве доз вакцины.

Как будут вакцинировать беременных и кормящих детей женщин

Минздрав рекомендует отсрочить COVID-вакцинацию беременных женщин до рождения ребенка. Если беременность наступила после получения первой дозы вакцины, то введение второй дозы также рекомендуют отсрочить.

Однако, вакцинация беременных медиков из приоритетных групп может быть проведена ввиду соотношения риска и пользы, а именно преобладание пользы от вакцинации и высоким риском для инфицирования и тяжелого течения COVID-19 у беременных.

Минздрав не рекомендует перед вакцинацией против COVID-19 делать рутинное проведение теста на беременность.

Будет ли вакцинация украинцев с аллергией

При определении у лица противопоказаний к COVID-вакцинации Минздрав рекомендует акцентировать внимание на наличии в анамнезе тяжелой аллергической реакции к полиэтиленгликолю или подобных молекул, или средств, в которые входит данное вещество.

Установление тяжелой аллергической реакции в анамнезе будет считаться абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Введение COVID-вакцин одновременно с другими вакцинами

Минздрав рекомендует проводить плановую вакцинацию от других болезней через 28 дней после получения второй дозы COVID-вакцины, но этот срок можно сократить до 14 дней, если COVID-вакцинация мешает плановой вакцинации.

В то же время COVID-вакцинацию можно проводить после 14 дней после получения прививки от другой инфекционной болезни. Однако эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям.

"В случае несоблюдения указанных рекомендаций, если вакцины вводятся с меньшим интервалом времени относительно введения вакцины против COVID-19, дозы вакцин засчитываются", - добавили в министерстве.

Нужно ли делать COVID-тест до и после вакцинации

Минздрав не рекомендует делать рутинное серологическое тестирование перед и после прививки COVID-вакциной, но его можно делать, если оно представляет научный интерес.

Все эти рекомендации считаются временными и могут быть изменены в случае поступления обновленных данных или, если они не противоречат инструкции к вакцине.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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