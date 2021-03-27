Минздрав внезапно второй раз за день обновил список красной зоны

В Минздраве передумали и убрали три области из регионов красной зоны.
Министерство здравоохранения Украины за день 27 марта второй раз обновили перечень регионов красной зоны в соответствии с ситуацией из-за COVID-19.
По обновленным данным количество областей в красной зоне сократилось с 13 до 10. Ранее половину и более областей в красной зоне называли условием для введения локдауна в стране.
В обновленном перечне из красной зоны исключили Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области.
В этих регионах три дня подряд фиксируют большее, чем допустимые 60, количество госпитализаций на 100 тысяч населения. Теперь три области находятся в оранжевой зоне.
При этом в Черниговской области с 29 марта вводятся ограничения красной зоны.
Такие же ограничения действуют в:
- Николаевской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Киевской,
- Черновицкой,
- Сумской,
- Одесской,
- Черниговской областях,
- Киеве.
Стоит отметить, что в красной зоне запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако работают банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.
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Кроме того, города и районы могут по своему усмотрению усиливать карантин, если ситуация с коронавирусом у них ухудшается. Среди недавних крупных населенных пунктов, которые это сделали, — Тернополь и Хмельницкий.
После обновленных данных в оранжевый уровень эпидопасности теперь входят: Винницкая, Волынская. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- Также в Минздраве назвали условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.