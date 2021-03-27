Минздрав внезапно второй раз за день обновил список красной зоны

Какие регионы попали в красную зону карантина / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины за день 27 марта второй раз обновили перечень регионов красной зоны в соответствии с ситуацией из-за COVID-19.

По обновленным данным количество областей в красной зоне сократилось с 13 до 10. Ранее половину и более областей в красной зоне называли условием для введения локдауна в стране.

В обновленном перечне из красной зоны исключили Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области.

В этих регионах три дня подряд фиксируют большее, чем допустимые 60, количество госпитализаций на 100 тысяч населения. Теперь три области находятся в оранжевой зоне.

При этом в Черниговской области с 29 марта вводятся ограничения красной зоны.

Такие же ограничения действуют в:

Николаевской,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Черновицкой,

Сумской,

Одесской,

Черниговской областях,

Киеве.

Стоит отметить, что в красной зоне запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако работают банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

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Кроме того, города и районы могут по своему усмотрению усиливать карантин, если ситуация с коронавирусом у них ухудшается. Среди недавних крупных населенных пунктов, которые это сделали, — Тернополь и Хмельницкий.

После обновленных данных в оранжевый уровень эпидопасности теперь входят: Винницкая, Волынская. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.

Также в Минздраве назвали условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.

20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.