Минздрав запретил колоть COVID-вакцину публичным людям вне очереди

Степанов запретил публичным людям вакцинироваться вне очереди / УНИАН

Минздрав отменил разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса - соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов.

"Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации", - заявил глава Минздрава в эфире Свободы слова Савика Шустера в пятницу, 16 апреля.

Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.

Читайте такжеВ Минздраве поведали, кому запрещено колоть вакцину от COVID-19

"Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей", - подчеркнул он.

Вакцина Pfizer – о чем ранее писал Главред: