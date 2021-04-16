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Минздрав запретил колоть COVID-вакцину публичным людям вне очереди

16 апреля 2021, 22:07
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Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.

степанов
Степанов запретил публичным людям вакцинироваться вне очереди / УНИАН

Минздрав отменил разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса - соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов.

"Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации", - заявил глава Минздрава в эфире Свободы слова Савика Шустера в пятницу, 16 апреля.

Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.

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"Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей", - подчеркнул он.

Вакцина Pfizer – о чем ранее писал Главред:

  • Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
  • 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
  • 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
  • 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
  • Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, вакцины Pfizer американо-немецкого производства прибудут в Украину 16 апреля.

Минздрав Вакцина Максим Степанов новости Украины вакцина от коронавируса
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