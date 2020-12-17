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Мир может не справиться с пандемией COVID-19: названо условие

17 декабря 2020, 06:07

Нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными, прогнозирует Ольга Голубовская.

Пандемия, коронавирус
Голубовская дала прогноз относительно пандемии коронавируса / Reuters

Одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская назвала условие, при котором мир не сможет преодолеть пандемию коронавируса, которым заразились уже более 74 миллионов людей.

По ее словам, ситуация очень осложнится, если произойдет мутация с животными, передает Obozrevatel.

"Если, не дай Бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно, и этот тренд укоренится, – может начаться совершенно другая история. В таком случае, мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное", - сказала Голубовская.

При этом инфекционист выразила надежду, что хотя нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными, потом агрессивность коронавируса снизится.

Коронавирус 2020 - новости:

  • Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Дании и еще в пяти странах зарегистрировано инфицирование норок коронавирусом. Норки заражаются COVID-19 от людей.
  • Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
  • Ученые изучили значительное количество мутаций SARS-CoV-2 и выяснили, как мутации COVID-19 влияют на его заразность.

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