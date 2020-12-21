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Мир оградился от Великобритании: список стран, которые "захлопнули двери" из-за вируса-мутанта

21 декабря 2020, 07:56
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Десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса.

коронавирус
Мир оградился от Великобритании из-за вируса-мутанта / pixabay.com

Десятки стран мира приняли решение остановить на различные сроки авиасообщение с Великобританией из-за случаев заболевания новым штаммом коронавируса - медики считают новый мутировавший вирус на 70% более заразным.

Вначале Великобритания ввела четвертый (наивысший) уровень карантинных ограничений на востоке и юго-востоке страны, в том числе и в Лондоне, сообщает BBC News. Районы четвертого уровня ограничений запрещены к посещению, выезжать из них также запрещено.

В многих странах уже приняли меры из-за опасной мутации коронавируса в Великобритании.

В частности, первой страной, которая приняла решение о прекращении авиасообщения с Великобританией, стали Нидерланды. Как сообщает The Guardian, запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Потом аналогичное решение приняла Бельгия.

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, список стран, которые на тот или иной период остановили авиасообщение с Великобританией, расширился.

Список стран, которые остановили авиасообщение с Великобританией:

  • Нидерланды,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Италия,
  • Австрия,
  • Германия,
  • Швеция,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Финляндия,
  • Хорватия,
  • Чехия,
  • Болгария,
  • Швейцария.

Кроме европейских стран, решение о том, чтобы временно закрыться от Великобритании, приняли и другие страны:

  • Канада,
  • Аргентина,
  • Израиль,
  • Турция,
  • Колумбия,
  • Марокко,
  • Чили,
  • Иран.

В то же время власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса. Ограничение пока будет действовать в течение недели, сообщает SPA.

В Греции ввели семидневный карантин для тех, кто прилетает из Великобритании вместо трехдневного, как для пассажиров из других стран, сообщает ANI. Противоэпидемиологическая мера начнет действовать с 4-х часов утра (6-ти утра по Киеву) 21 ноября.

Мутация коронавируса в Великобритании – о чем сообщалось ранее:

  • Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью. По его словам, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса в Великобритании. По словам директора департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

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