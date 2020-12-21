Мир оградился от Великобритании: список стран, которые "захлопнули двери" из-за вируса-мутанта

Десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса.
Десятки стран мира приняли решение остановить на различные сроки авиасообщение с Великобританией из-за случаев заболевания новым штаммом коронавируса - медики считают новый мутировавший вирус на 70% более заразным.
Вначале Великобритания ввела четвертый (наивысший) уровень карантинных ограничений на востоке и юго-востоке страны, в том числе и в Лондоне, сообщает BBC News. Районы четвертого уровня ограничений запрещены к посещению, выезжать из них также запрещено.
В многих странах уже приняли меры из-за опасной мутации коронавируса в Великобритании.
В частности, первой страной, которая приняла решение о прекращении авиасообщения с Великобританией, стали Нидерланды. Как сообщает The Guardian, запрет будет действовать до 1 января 2021 года.
Потом аналогичное решение приняла Бельгия.
По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, список стран, которые на тот или иной период остановили авиасообщение с Великобританией, расширился.
Список стран, которые остановили авиасообщение с Великобританией:
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Франция,
- Италия,
- Австрия,
- Германия,
- Швеция,
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Финляндия,
- Хорватия,
- Чехия,
- Болгария,
- Швейцария.
Кроме европейских стран, решение о том, чтобы временно закрыться от Великобритании, приняли и другие страны:
- Канада,
- Аргентина,
- Израиль,
- Турция,
- Колумбия,
- Марокко,
- Чили,
- Иран.
В то же время власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса. Ограничение пока будет действовать в течение недели, сообщает SPA.
В Греции ввели семидневный карантин для тех, кто прилетает из Великобритании вместо трехдневного, как для пассажиров из других стран, сообщает ANI. Противоэпидемиологическая мера начнет действовать с 4-х часов утра (6-ти утра по Киеву) 21 ноября.
Мутация коронавируса в Великобритании – о чем сообщалось ранее:
- Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью. По его словам, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса в Великобритании. По словам директора департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.