Мир оградился от Великобритании: список стран, которые "захлопнули двери" из-за вируса-мутанта

Мир оградился от Великобритании из-за вируса-мутанта / pixabay.com

Десятки стран мира приняли решение остановить на различные сроки авиасообщение с Великобританией из-за случаев заболевания новым штаммом коронавируса - медики считают новый мутировавший вирус на 70% более заразным.

Вначале Великобритания ввела четвертый (наивысший) уровень карантинных ограничений на востоке и юго-востоке страны, в том числе и в Лондоне, сообщает BBC News. Районы четвертого уровня ограничений запрещены к посещению, выезжать из них также запрещено.

В многих странах уже приняли меры из-за опасной мутации коронавируса в Великобритании.

В частности, первой страной, которая приняла решение о прекращении авиасообщения с Великобританией, стали Нидерланды. Как сообщает The Guardian, запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Потом аналогичное решение приняла Бельгия.

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, список стран, которые на тот или иной период остановили авиасообщение с Великобританией, расширился.

Список стран, которые остановили авиасообщение с Великобританией:

Нидерланды,

Бельгия,

Франция,

Италия,

Австрия,

Германия,

Швеция,

Эстония,

Латвия,

Литва,

Финляндия,

Хорватия,

Чехия,

Болгария,

Швейцария.

Кроме европейских стран, решение о том, чтобы временно закрыться от Великобритании, приняли и другие страны:

Канада,

Аргентина,

Израиль,

Турция,

Колумбия,

Марокко,

Чили,

Иран.

В то же время власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса. Ограничение пока будет действовать в течение недели, сообщает SPA.

В Греции ввели семидневный карантин для тех, кто прилетает из Великобритании вместо трехдневного, как для пассажиров из других стран, сообщает ANI. Противоэпидемиологическая мера начнет действовать с 4-х часов утра (6-ти утра по Киеву) 21 ноября.

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