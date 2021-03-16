Мир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности

Из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов многие страны остановили использование препарата AstraZenecа для вакцинации населения.
Вакцина от коронавируса совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа оказалась в центре внимания из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. По этой причине многие страны остановили использование препарата для вакцинации своих граждан.
Главред собрал все, что известно на данный момент о ситуации с вакциной.
Какие страны остановили использование вакцины AstraZeneca
15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.
Спустя некоторое время о таком же решении заявили во Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Швеции и на Кипре.
Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.
Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка.
Реакция разработчиков вакцины AstraZeneca
Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности их препарата от коронавируса, и заявили, что случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.
"В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности", - сообщили в компании.
Побочные эффекты вакцины AstraZeneca
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).
Исследования вакцины AstraZeneca
- Вакцину AZD1222 совместно разрабатывали ученые из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации. Испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.
- В сентябре 2020 года компания заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата из-за болезни добровольца, на котором испытывали вакцину.
- В октябре 2020 года в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca - 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких-либо сопутствующих заболеваний. Тогда компания AstraZeneca сообщила, что по итогу изучения обстоятельств смерти волонтера не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний.
- 27 декабря 2020 года в компании AstraZeneca заявили о том, что якобы смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
Что говорят о ситуации с AstraZeneca в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.
Как подчеркнула главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан, несмотря на то что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.
Что говорит Минздрав Украины о вакцине AstraZeneca
В Минздраве Украины заявили о том, что информация о том, что европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca, индийской версией которой проводится вакцинация в Украине - "не более, чем очередной фейк".
"Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Поэтому слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк", - сообщили в ведомстве.
Кто еще считает вакцину безопасной
В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массовой прививки от коронавируса.
"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстрее всего получить. Именно так мы сможем пройти через это как можно быстрее и безопаснее", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Он добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступила из той же партии.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.