Мир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности

Многие страны отказались от использования вакцины AstraZenecа / Reuters

Вакцина от коронавируса совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа оказалась в центре внимания из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. По этой причине многие страны остановили использование препарата для вакцинации своих граждан.

Главред собрал все, что известно на данный момент о ситуации с вакциной.

Какие страны остановили использование вакцины AstraZeneca

15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

Спустя некоторое время о таком же решении заявили во Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Швеции и на Кипре.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка.

Реакция разработчиков вакцины AstraZeneca

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности их препарата от коронавируса, и заявили, что случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

"В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности", - сообщили в компании.

Побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).

Исследования вакцины AstraZeneca

Вакцину AZD1222 совместно разрабатывали ученые из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации. Испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.

В сентябре 2020 года компания заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата из-за болезни добровольца, на котором испытывали вакцину.

В октябре 2020 года в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca - 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких-либо сопутствующих заболеваний. Тогда компания AstraZeneca сообщила, что по итогу изучения обстоятельств смерти волонтера не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний.

27 декабря 2020 года в компании AstraZeneca заявили о том, что якобы смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.

Что говорят о ситуации с AstraZeneca в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Как подчеркнула главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан, несмотря на то что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.

Что говорит Минздрав Украины о вакцине AstraZeneca

В Минздраве Украины заявили о том, что информация о том, что европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca, индийской версией которой проводится вакцинация в Украине - "не более, чем очередной фейк".

"Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Поэтому слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк", - сообщили в ведомстве.

Кто еще считает вакцину безопасной

В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массовой прививки от коронавируса.

"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстрее всего получить. Именно так мы сможем пройти через это как можно быстрее и безопаснее", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступила из той же партии.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.

Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.

Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам.