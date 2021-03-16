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Мир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности

16 марта 2021, 09:23

Из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов многие страны остановили использование препарата AstraZenecа для вакцинации населения.

Вакцина
Многие страны отказались от использования вакцины AstraZenecа / Reuters

Вакцина от коронавируса совместной разработки Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа оказалась в центре внимания из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. По этой причине многие страны остановили использование препарата для вакцинации своих граждан.

Главред собрал все, что известно на данный момент о ситуации с вакциной.

Какие страны остановили использование вакцины AstraZeneca

15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

Спустя некоторое время о таком же решении заявили во Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии, Швеции и на Кипре.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка.

Реакция разработчиков вакцины AstraZeneca

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности их препарата от коронавируса, и заявили, что случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

"В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса. Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности", - сообщили в компании.

Побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить в список побочных эффектов вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca еще два симптома – анафилактическую реакцию и гиперчувствительность (аллергическую реакцию).

Исследования вакцины AstraZeneca

  • Вакцину AZD1222 совместно разрабатывали ученые из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации. Испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.
  • В сентябре 2020 года компания заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата из-за болезни добровольца, на котором испытывали вакцину.
  • В октябре 2020 года в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca - 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких-либо сопутствующих заболеваний. Тогда компания AstraZeneca сообщила, что по итогу изучения обстоятельств смерти волонтера не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний.
  • 27 декабря 2020 года в компании AstraZeneca заявили о том, что якобы смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.

Что говорят о ситуации с AstraZeneca в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Как подчеркнула главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан, несмотря на то что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.

Что говорит Минздрав Украины о вакцине AstraZeneca

В Минздраве Украины заявили о том, что информация о том, что европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca, индийской версией которой проводится вакцинация в Украине - "не более, чем очередной фейк".

"Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Поэтому слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк", - сообщили в ведомстве.

Кто еще считает вакцину безопасной

В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массовой прививки от коронавируса.

"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстрее всего получить. Именно так мы сможем пройти через это как можно быстрее и безопаснее", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе". По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступила из той же партии.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

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