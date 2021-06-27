Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта

ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта / pixabay.com

Распространение нового штамма коронавируса "дельта плюс" может привести к новому локдауну, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что нужно приложить немедленные действия для остановки распространения вируса. "Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - сказала Вуйнович, ее цитирует РБК.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что одной вакцинации для борьбы с "дельтой" мало. Нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции.

По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

"Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить (распространение вируса – ред.)", - добавила Вуйнович.

Реклама

Представитель ВОЗ также обратила внимание на то, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.

Справка. Индийский штамм коронавируса, получивший наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру. 20 июня индийские власти сообщили о мутации "дельты", которая получила название "дельта плюс". Позже Минздрав страны сообщил об опасности этого штамма. Он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения, способностью сильней поражать клетки легких.

Штамм коронавируса Дельта – о чем сообщалось ранее: