Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта

Представитель ВОЗ обратила внимание на то, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.
Распространение нового штамма коронавируса "дельта плюс" может привести к новому локдауну, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она отметила, что нужно приложить немедленные действия для остановки распространения вируса. "Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - сказала Вуйнович, ее цитирует РБК.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что одной вакцинации для борьбы с "дельтой" мало. Нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции.
По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.
"Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить (распространение вируса – ред.)", - добавила Вуйнович.
Представитель ВОЗ также обратила внимание на то, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.
Справка. Индийский штамм коронавируса, получивший наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру. 20 июня индийские власти сообщили о мутации "дельты", которая получила название "дельта плюс". Позже Минздрав страны сообщил об опасности этого штамма. Он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения, способностью сильней поражать клетки легких.
Штамм коронавируса Дельта – о чем сообщалось ранее:
- 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.