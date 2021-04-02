Мировым эпицентром COVID-19 стала новая страна: заявление ВОЗ

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове констатировала - мировой эпицентр пандемии COVID-19 теперь переместился.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о критической ситуации с коронавирусом COVID-19 в Бразилии и назвали это государство новым эпицентром инфекция. Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове в комментарии агентству Reuters.
По ее словам, большая часть штатов Бразилии оказалась в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Ван Керхове заявила, что Бразилия является официальным эпицентром коронавируса.
"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", ‒ подытожила она.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место.
- Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года.
- Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
- Коронавирус появился в лаборатории института вирусологии в Ухане (Китай), заявил бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, вирусолог Роберт Редфилд (CDC).
Автор: Дмитрий Видоменко