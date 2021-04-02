Мировым эпицентром COVID-19 стала новая страна: заявление ВОЗ

Мировым эпицентром COVID-19 стала новая страна / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о критической ситуации с коронавирусом COVID-19 в Бразилии и назвали это государство новым эпицентром инфекция. Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове в комментарии агентству Reuters.

По ее словам, большая часть штатов Бразилии оказалась в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Ван Керхове заявила, что Бразилия является официальным эпицентром коронавируса.

"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", ‒ подытожила она.

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