Миру грозит новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта – ВОЗ / Reuters

Пандемия коронавируса замедлилась, но не утихла. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

На фоне массовой вакцинации в богатых странах эпидемия пошла на спад. Так, в большинстве европейских государств количество инфицированных, госпитализированных и умерших от коронавируса людей существенно снизилась до прошлогодних показателей, поэтому некоторые члены ЕС ослабляют карантин, пишет The Guardian.

"Вакцинация привела к снижению числа инфекций во многих богатых странах, а ограничение повседневной жизни продолжает ослабевать в большей части ЕС и США, но эксперты предупреждают, что быстрое распространение штамма означает, что пандемия хотя и замедляется в глобальном масштабе, но еще далека до завершения", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, поскольку там более 70% новых случаев уже приходится на "Дельту".

Также в нескольких регионах Испании, в частности в Каталонии, уже зарегистрировано 20% случаев заражения новым штаммом. Эксперты считают, что "Дельта" может стать доминирующим штаммом в регионе в течение двух-четырех недель.

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Аналогичная ситуация ожидается и в Греции уже к середине августа. Стране летом может потребоваться введение строгих локальных ограничений в районах с низким охватом населения вакцинацией, где будет наблюдаться резкий рост заражений.

Вне Европы "Дельта" уже бушует в Индонезии, там на днях был зафиксирован рекорд заболеваемости – более 21 тысячи новых случаев. Подобные всплески уже происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии. А также в России, где столица уже несколько дней подряд фиксирует рекорды смертности от Covid-19.

Также из-за "Дельты" правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные ограничения. А в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране.

Кроме того, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.

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