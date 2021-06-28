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Миру грозит новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта – ВОЗ

28 июня 2021, 11:51
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Эксперты предупреждают, что быстрое распространение штамма Дельта означает, что пандемия хотя и замедляется в глобальном масштабе, но еще далека до завершения.

коронавирус,жертва
Миру грозит новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта – ВОЗ / Reuters

Пандемия коронавируса замедлилась, но не утихла. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

На фоне массовой вакцинации в богатых странах эпидемия пошла на спад. Так, в большинстве европейских государств количество инфицированных, госпитализированных и умерших от коронавируса людей существенно снизилась до прошлогодних показателей, поэтому некоторые члены ЕС ослабляют карантин, пишет The Guardian.

"Вакцинация привела к снижению числа инфекций во многих богатых странах, а ограничение повседневной жизни продолжает ослабевать в большей части ЕС и США, но эксперты предупреждают, что быстрое распространение штамма означает, что пандемия хотя и замедляется в глобальном масштабе, но еще далека до завершения", - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, поскольку там более 70% новых случаев уже приходится на "Дельту".

Также в нескольких регионах Испании, в частности в Каталонии, уже зарегистрировано 20% случаев заражения новым штаммом. Эксперты считают, что "Дельта" может стать доминирующим штаммом в регионе в течение двух-четырех недель.

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Аналогичная ситуация ожидается и в Греции уже к середине августа. Стране летом может потребоваться введение строгих локальных ограничений в районах с низким охватом населения вакцинацией, где будет наблюдаться резкий рост заражений.

Вне Европы "Дельта" уже бушует в Индонезии, там на днях был зафиксирован рекорд заболеваемости – более 21 тысячи новых случаев. Подобные всплески уже происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии. А также в России, где столица уже несколько дней подряд фиксирует рекорды смертности от Covid-19.

Также из-за "Дельты" правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные ограничения. А в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране.

Кроме того, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
  • По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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