Миру грозит новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта – ВОЗ

Эксперты предупреждают, что быстрое распространение штамма Дельта означает, что пандемия хотя и замедляется в глобальном масштабе, но еще далека до завершения.
Пандемия коронавируса замедлилась, но не утихла. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.
На фоне массовой вакцинации в богатых странах эпидемия пошла на спад. Так, в большинстве европейских государств количество инфицированных, госпитализированных и умерших от коронавируса людей существенно снизилась до прошлогодних показателей, поэтому некоторые члены ЕС ослабляют карантин, пишет The Guardian.
"Вакцинация привела к снижению числа инфекций во многих богатых странах, а ограничение повседневной жизни продолжает ослабевать в большей части ЕС и США, но эксперты предупреждают, что быстрое распространение штамма означает, что пандемия хотя и замедляется в глобальном масштабе, но еще далека до завершения", - сказано в сообщении.
Издание отмечает, что Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, поскольку там более 70% новых случаев уже приходится на "Дельту".
Также в нескольких регионах Испании, в частности в Каталонии, уже зарегистрировано 20% случаев заражения новым штаммом. Эксперты считают, что "Дельта" может стать доминирующим штаммом в регионе в течение двух-четырех недель.
Аналогичная ситуация ожидается и в Греции уже к середине августа. Стране летом может потребоваться введение строгих локальных ограничений в районах с низким охватом населения вакцинацией, где будет наблюдаться резкий рост заражений.
Вне Европы "Дельта" уже бушует в Индонезии, там на днях был зафиксирован рекорд заболеваемости – более 21 тысячи новых случаев. Подобные всплески уже происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии. А также в России, где столица уже несколько дней подряд фиксирует рекорды смертности от Covid-19.
Также из-за "Дельты" правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные ограничения. А в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране.
Кроме того, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.
Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.