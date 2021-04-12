Миру грозит новый опасный вирус и очередная пандемия - врач

Миру грозит вирус опаснее коронавируса / Reuters

Из-за изменений климата и перенаселения планеты миру стоит готовиться к новой пандемии совсем скоро. Такое мнение высказал медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива, известный израильский врач Юрий Раньков.

"Это не последний вирус, который бросил нам вызов. Это не последняя пандемия. И следующая может оказаться на порядок тяжелее", – говорит Раньков.

Медик допускает, что будущий вирус может оказаться гораздо опаснее.

"Эпидемиологи предрекают нам такой сценарий за счет изменения климата и увеличения популяции людей", – добавил израильский эксперт.

Юрий Раньков считает, что даже после окончания пандемии COVID-19 человечество не сможет вернуться к прежней жизни, поэтому ситуация с ношением масок, социальной дистанцией, личной гигиеной и необходимостью следить за уровнем антител останется с людьми надолго.

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"Я думаю, в ближайшем будущем изменится несколько вещей. Во-первых, отношение к собственному здоровью, во-вторых, – общественный заказ на ответственность. Общество становится менее толерантным к пренебрежению здоровьем", – сказал доктор, в интервью изданию Гордон.

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