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Много больных с COVID-19 погибнут: врач предупредил о катастрофе из-за локдауна

5 декабря 2020, 04:39
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Медицинская система перегружена и работает на грани подчеркнул Алексей Галимский.

Карантина
Эпидемиолог Алексей Галимский оценил вероятность локдауна в Украине / УНИАН

Эпидемиолог Алексей Галимский прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого введения в Украине локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, медицинская система уже не первый месяц перегружена и работает на грани.

"С такой точки зрения нужны определенные меры, которые помогут разорвать механизм передачи. Я бы не хотел называть это локдауном — это должны быть комплексные организованные противоэпидемические меры", - говорит медик.

В качестве мер он предложил перевод госсектора на двухсменный режим работы, чтобы избежать толп людей в транспорте в часы пик.

"Честно говоря, мне страшно думать о новом локдауне по организационным причинам. Если повторится ситуация, которая была весной, когда останавливался транспорт, в больницах будет просто катастрофа. Значительное количество тяжелых больных, в том числе с COVID-19, в этой ситуации просто погибнет, так как средний медперсонал доезжает на работу из пригородов. В Киев из Киевской области люди едут. Это будет просто катастрофа", — добавил Галимский.

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
  • 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".
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