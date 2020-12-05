Много больных с COVID-19 погибнут: врач предупредил о катастрофе из-за локдауна

Эпидемиолог Алексей Галимский оценил вероятность локдауна в Украине / УНИАН

Эпидемиолог Алексей Галимский прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого введения в Украине локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, медицинская система уже не первый месяц перегружена и работает на грани.

"С такой точки зрения нужны определенные меры, которые помогут разорвать механизм передачи. Я бы не хотел называть это локдауном — это должны быть комплексные организованные противоэпидемические меры", - говорит медик.

В качестве мер он предложил перевод госсектора на двухсменный режим работы, чтобы избежать толп людей в транспорте в часы пик.

"Честно говоря, мне страшно думать о новом локдауне по организационным причинам. Если повторится ситуация, которая была весной, когда останавливался транспорт, в больницах будет просто катастрофа. Значительное количество тяжелых больных, в том числе с COVID-19, в этой ситуации просто погибнет, так как средний медперсонал доезжает на работу из пригородов. В Киев из Киевской области люди едут. Это будет просто катастрофа", — добавил Галимский.

Читайте такжеОтдых за границей во время локдауна: Кулеба рассказал, будут ли закрывать границу

Локдаун в Украине: что известно о подготовке