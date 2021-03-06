Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID

Ольга Голубовская спрогнозировала год окончания эпидемии/ УНИАН

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, как изменилось течение коронавирусной болезни у пациентов с COVID-19 в Украине и когда ждать окончания эпидемии болезни.

По ее словам, с сентября 2020 года в Украине стало нарастать количество больных с тяжелыми формами заболевания, которые трудно поддаются терапии, передает Obozrevatel. Кроме того, изменилась длительность течения коронавирусной болезни, очень много тяжелых больных в возрасте около тридцати лет.

"Сейчас новое течение, абсолютно другое. Заболевание очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным, что давайте до конца 14-го дня доживем, потом должно становиться легче, то сейчас ничего подобного – ухудшение может быть и на третьей неделе, и на четвертой. Причем абсолютно внезапное (…) Также стало много внезапных смертей", - рассказала Голубовская.

Инфекционист добавила, что COVID-19 – заболевание очень страшное, "нам нужно продержаться хотя бы до конца года".

По мнению Голубовской, в Украине скорее всего уже циркулируют новые штаммы коронавируса.

"Просто на сегодняшний день мы их (штаммы, - ред.) не можем обнаружить. Собственно говоря, как мы и не обнаружили своего нулевого пациента, но я об этом даже не мечтала. Когда нет санслужбы, это сделать невозможно. Первые пациенты, и мы в клинике это видели, появились ранее официально обнаруженного больного", - рассказала медик.

Голубовская также ответила на вопрос, сможет ли активная вакцинация от COVID-19 остановить распространение коронавируса.

"Она (вакцинация, - ред.), конечно, поможет это сделать, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022-го года", - резюмировала врач.

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