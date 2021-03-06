УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID

6 марта 2021, 09:51

Заболевание стало еще более непредсказуемым и длительным. Ухудшение состояния пациента может наступить в любой момент.

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская спрогнозировала год окончания эпидемии/ УНИАН

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, как изменилось течение коронавирусной болезни у пациентов с COVID-19 в Украине и когда ждать окончания эпидемии болезни.

По ее словам, с сентября 2020 года в Украине стало нарастать количество больных с тяжелыми формами заболевания, которые трудно поддаются терапии, передает Obozrevatel. Кроме того, изменилась длительность течения коронавирусной болезни, очень много тяжелых больных в возрасте около тридцати лет.

"Сейчас новое течение, абсолютно другое. Заболевание очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным, что давайте до конца 14-го дня доживем, потом должно становиться легче, то сейчас ничего подобного – ухудшение может быть и на третьей неделе, и на четвертой. Причем абсолютно внезапное (…) Также стало много внезапных смертей", - рассказала Голубовская.

Инфекционист добавила, что COVID-19 – заболевание очень страшное, "нам нужно продержаться хотя бы до конца года".

По мнению Голубовской, в Украине скорее всего уже циркулируют новые штаммы коронавируса.

"Просто на сегодняшний день мы их (штаммы, - ред.) не можем обнаружить. Собственно говоря, как мы и не обнаружили своего нулевого пациента, но я об этом даже не мечтала. Когда нет санслужбы, это сделать невозможно. Первые пациенты, и мы в клинике это видели, появились ранее официально обнаруженного больного", - рассказала медик.

Голубовская также ответила на вопрос, сможет ли активная вакцинация от COVID-19 остановить распространение коронавируса.

"Она (вакцинация, - ред.), конечно, поможет это сделать, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022-го года", - резюмировала врач.

Читайте такжеЭксперт ЮНИСЕФ назвала сроки введения локдауна в Украине

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине два дня подряд число подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч. По состоянию на утро 5 марта, выявлены 10 155 новых случаев коронавирусной болезни.
  • По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине были выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
  • В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине.
  • В Украине за последние несколько дней выросло число летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом. Как сообщает Национальная академия наук Украины, рост смертности от COVID-19 не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.
  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

коронавирус Ольга Голубовская новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убиватьУченые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать
Следующий материал

Последние новости

10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
10:01
Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
09:51
Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID Видео
09:43
Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России Видео
Реклама
09:24
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
09:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много жертв и пострадавших
08:53
Три причины, почему Украине не светит НАТО мнение
08:28
Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня Видео
08:22
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:19
Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики мнение
07:57
На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа
07:26
В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 Видео
07:16
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:30
От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине Видео
06:28
США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт Видео
05:51
"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса Видео
05:46
Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон Видео
05:35
Земному знаку Зодиака грозит потеря огромной суммы – астролог Видео
05:02
Какая еда сильнее всего ударяет по сердцу Видео
Реклама
04:30
Украине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт Видео
03:29
Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита Видео
01:45
С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков Видео
01:30
Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield Видео
01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину Видео
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
22:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
22:24
Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют
22:21
Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты Видео
22:05
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
22:03
На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег Видео
21:48
Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств Видео
21:44
В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России Видео
21:42
"Канал Медведчука" пожаловался на блокировку трансляции на YouTube Видео
21:32
Белок: сколько его нужно для организма, чтобы худеть Видео
Реклама
21:16
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
21:00
В Укрзализныце поведали, как попасть в "красную зону" карантина Видео
20:36
Кравчук объяснил, чего Россия хочет по Донбассу
20:36
Стало известно, как изменятся правила введения карантина в Украине Видео
20:31
Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
20:28
Создатель Control работает сразу над 5 играми – кратко о главном Видео
20:05
На Волыни школьница наглоталась таблеток, состояние тяжелое Видео
19:41
Закарпатье усиливает карантин из-за критической ситуации Видео
19:32
В Украину вернулся "крымский диверсант" Шаблий
19:14
Второе DLC для короля шутеров DOOM Eternal уже на подходе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять