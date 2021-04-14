В декабре 2020 года эффективность вакцины Moderna оценивали в 94,1%. По результатам третьей фазы клинических испытаний данные изменились.
Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против коронавируса.
В декабре 2020 года эффективность препарата оценивали в 94,1 процента. Сейчас же появились новые данные, передает DW.
Сообщается, что вакцина от COVID-19 компании Moderna предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.
Согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале акушерства и гинекологии, вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.
Как сообщал Главред, в январе компания Moderna сообщила, что американская вакцина эффективна против новых штаммов COVID-19, которые были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.
В марте руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer.
Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Сначала агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- В начале апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
- В Украине используют вакцину от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.