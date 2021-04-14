Известны новые данные об эффективности от COVID-19 вакцины Moderna / Фото Reuters

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против коронавируса.

В декабре 2020 года эффективность препарата оценивали в 94,1 процента. Сейчас же появились новые данные, передает DW.

Сообщается, что вакцина от COVID-19 компании Moderna предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале акушерства и гинекологии, вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

Как сообщал Главред, в январе компания Moderna сообщила, что американская вакцина эффективна против новых штаммов COVID-19, которые были обнаружены в Великобритании и Южной Африке.

В марте руководитель отдела вакцин Food and Drug Administration Константин Чумаков объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer.

Проблемы с вакциной AstraZeneca - о чем ранее писал Главред: