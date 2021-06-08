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МОЗ объявил, какие области в Украине готовы перейти в зеленую зону

8 июня 2021, 11:09
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На сегодня все регионы Украины всё еще находятся в желтой зоне.

МОЗ объявил, какие области в Украине готовы перейти в зеленую зону
МОЗ объявил, какие области в Украине готовы перейти в зеленую зону / УНИАН

В Украине насчитывается 15 областей, которые частично отвечают зеленой зоне карантина.

На сегодня все регионы Украины находятся в желтой зоне. Хотя накануне Кабмин изменил правила адаптивного карантина. Теперь в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

Как свидетельствуют обновленные данные Минздрава по состоянию на 7 июня, в зеленую зону готовы перейти такие области:

  • Житомирская,
  • Винницкая,
  • Луганская,
  • Донецкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Закарпатская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Херсонская,
  • Харьковская,
  • Черновицкая.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее говорил, что карантин в Украине может быть продлен и после 30 июня. По словам чиновника, ситуация зависит от самих украинцев, которые должны соблюдать профилактические меры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что карантинные меры в Украине, скорее всего, будут продлены. Глава правительства подтвердил свой предыдущий прогноз, согласно которому государство будет жить в условиях противоэпидемиологических ограничений в течение 2 лет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил ослабления карантина в Украине на летний период. Министр полагает, что при условии стабилизации ситуации ограничительные меры можно смягчить.

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