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"Может ударить по кошельку": Зеленский рассказал о вакцинации украинцев от COVID-19

30 января 2021, 16:38
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Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной, подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вакцинация украинцев против COVID-19 должна быть бесплатной.

Этот аспект иммунизации, которую планируется начать в феврале, он подробно обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщила пресс-служба главы государства.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство", - подчеркнул президент.

Глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", - заверил Степанов.

В то же время глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться от COVID-19. Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.

"У нас всегда идут споры по даже уже известным вакцинам. Но в этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", - отметил президент.

Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам предложат качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале.

По его словам, Украина получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
  • По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
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