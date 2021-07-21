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Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

21 июля 2021, 06:38
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Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление нового штамма может вернуть человечество в самое начало пандемии, когда не было вакцины от коронавируса.

коронавирус,Киев
Новый штамм коронавируса может "увернуться от вакцин" / УНИАН

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможность появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта".

Появлению еще одного штамма COVID-19 может способствовать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в мире, сказал Гебрейесус на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

"Чем шире распространение, тем больше вариантов коронавируса появится с потенциалом стать даже более опасным, чем штамм Дельта, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", — пояснил Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер. По его словам, пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней.

"Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер", — сказал Гебрейесус.

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Ранее ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список таких, которые "вызывают озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). По оценкам экспертов, штамм коронавируса Дельта вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2. При этом штамм продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.

Читайте такжеМир находится на грани новой волны пандемии коронавируса - ВОЗКак сообщал Главред, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием Лямбда. Его зафиксировали уже более чем в 30 странах, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Штамм Лямбда - относительно молодой. Он циркулирует в ряде государств - в основном, в Северной и Южной Америке.

Тем временем глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская заявила, что в Украине вероятен новый рост заболеваемости коронавирусом.

Она подчеркнула, что пандемия далеко не закончилась, а основными факторами распространения коронавируса назвала сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания.

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