Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление нового штамма может вернуть человечество в самое начало пандемии, когда не было вакцины от коронавируса.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможность появления штамма коронавируса, который будет более опасен, чем "Дельта".
Появлению еще одного штамма COVID-19 может способствовать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в мире, сказал Гебрейесус на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.
"Чем шире распространение, тем больше вариантов коронавируса появится с потенциалом стать даже более опасным, чем штамм Дельта, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", — пояснил Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер. По его словам, пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней.
"Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер", — сказал Гебрейесус.
Ранее ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список таких, которые "вызывают озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). По оценкам экспертов, штамм коронавируса Дельта вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2. При этом штамм продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
Читайте такжеМир находится на грани новой волны пандемии коронавируса - ВОЗКак сообщал Главред, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием Лямбда. Его зафиксировали уже более чем в 30 странах, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
Штамм Лямбда - относительно молодой. Он циркулирует в ряде государств - в основном, в Северной и Южной Америке.
Тем временем глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская заявила, что в Украине вероятен новый рост заболеваемости коронавирусом.
Она подчеркнула, что пандемия далеко не закончилась, а основными факторами распространения коронавируса назвала сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания.