Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: иммунолог назвала условие

Людям необходимо объяснить важность повторной вакцинации для лучшего иммунитета.
Заразиться коронавирусом можно и после вакцинации от этой болезни. Однако произойти это может в том случае, если человек проигнорировал вторую часть вакцины, которой необходимо привиться спустя три недели после первой.
Об этом рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская, передает РИА Новости.
"Если не делать вторую часть (...), коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета", — рассказала эксперт.
По ее словам, остается полагаться лишь на сознательность граждан. Кроме того во многих странах будет работать электронная система оповещения граждан.
"А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.
По мнению Степенской, главное — объяснить необходимость повторной вакцинации для лучшего иммунитета.
"Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год", — резюмировала иммунолог.
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