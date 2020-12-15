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Можно ли заразиться коронавирусом после прививки: иммунолог назвала условие

15 декабря 2020, 07:07
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Людям необходимо объяснить важность повторной вакцинации для лучшего иммунитета.

вакцина, коронавирус
Граждане не должны игнорировать вторую часть вакцины / Reuters

Заразиться коронавирусом можно и после вакцинации от этой болезни. Однако произойти это может в том случае, если человек проигнорировал вторую часть вакцины, которой необходимо привиться спустя три недели после первой.

Об этом рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская, передает РИА Новости.

"Если не делать вторую часть (...), коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета", — рассказала эксперт.

По ее словам, остается полагаться лишь на сознательность граждан. Кроме того во многих странах будет работать электронная система оповещения граждан.

"А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.

По мнению Степенской, главное — объяснить необходимость повторной вакцинации для лучшего иммунитета.

"Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год", — резюмировала иммунолог.

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