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Мутация коронавируса: биолог объяснила причину и рассказала о плюсах

21 декабря 2020, 07:29
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Новые мутации COVID-19 уже могут сущестовать в любой стране или городе. Мы просто о них еще не знаем.

коронавирус
Чем лучше лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций / Reuters

Коронавирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени. И это является естественной причиной мутации.

При этом чем лучше будут лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Ленте.ру.

По ее словам, вирус скорее всего мутировал у человека с иммуносупрессией (угнетением иммунитета по той или иной причине, - ред.), либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора.

"Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир", — объяснила Баранова.

Биолог считает, что такие препараты портят вирусную полимеразу (фермент, главной биологической функцией которого является синтез полимеров нуклеиновых кислот, - ред.). Поэтому SARS-CoV-2 смог накопить большое количество мутаций.

Баранова отметила, что при лечении можно ожидать появления других мутаций, совершенно независимых от той, которую обнаружили в Великобритании.

При этом закрывать границу с Британией бессмысленно, считает биолог. По ее словам, новые мутации все равно появятся.

"Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке. Просто мы пока о них еще не знаем", — сказала она.

Вирус приспосабливается к организму хозяина, и это нормальный процесс, добавила Баранова.

"Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжелых пациентов — меньше", — резюмировала эксперт.

Читайте такжеВ ВОЗ назвали вероятную причину появления новой мутации коронавируса

Новый штамм коронавируса - что известно:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления очень быстро распространяющегося штамма коронавируса. По словам Джонсона, новый штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01, может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.
  • В ВОЗ сообщили, что выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
  • Авиасообщение с Великобританией из-за нового, более заразного штамма коронавируса прекратили Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия. Также собирается остановить авиасообщение с Великобританией Израиль.
  • Германия созывает на 21 декабря экстренное заседание Совета Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса.

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