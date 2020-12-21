Мутация коронавируса: биолог объяснила причину и рассказала о плюсах

Чем лучше лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций / Reuters

Коронавирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени. И это является естественной причиной мутации.

При этом чем лучше будут лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Ленте.ру.

По ее словам, вирус скорее всего мутировал у человека с иммуносупрессией (угнетением иммунитета по той или иной причине, - ред.), либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора.

"Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир", — объяснила Баранова.

Биолог считает, что такие препараты портят вирусную полимеразу (фермент, главной биологической функцией которого является синтез полимеров нуклеиновых кислот, - ред.). Поэтому SARS-CoV-2 смог накопить большое количество мутаций.

Баранова отметила, что при лечении можно ожидать появления других мутаций, совершенно независимых от той, которую обнаружили в Великобритании.

При этом закрывать границу с Британией бессмысленно, считает биолог. По ее словам, новые мутации все равно появятся.

"Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке. Просто мы пока о них еще не знаем", — сказала она.

Вирус приспосабливается к организму хозяина, и это нормальный процесс, добавила Баранова.

"Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжелых пациентов — меньше", — резюмировала эксперт.

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