Мутировавший штамм COVID-19 добрался до Таиланда

Вирус привезла в страну целая семья.
В Таиланде впервые выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса, который мутировал и распространяется еще более стремительно.
Как сообщает местный телеканал Thai PBS, мутировавший вирус был обнаружен у всех четырех членов семьи, прибывшей из Великобритании.
В настоящее время британцы, в том числе двое детей, находятся на карантине в больнице. Им оказана медицинская помощь. Также специалисты проводят все необходимые исследования нового штамма заболевания.
Отметим, днем ранее новый штамм коронавируса был выявлен во Вьетнаме. Также сообщалось о выявлении мутации COVID-19 в Китае и трех американских штатах. Не менее 15 случаев инфицирования зафиксировано в Турции. Пациентов нового "британского" коронавируса также выявили в Бразилии, Чили, Канаде и других странах.
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Новый штамм коронавируса
19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.