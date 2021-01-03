Мутировавший штамм COVID-19 добрался до Таиланда

В Таиланде зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса / Фото: REUTERS

В Таиланде впервые выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса, который мутировал и распространяется еще более стремительно.

Как сообщает местный телеканал Thai PBS, мутировавший вирус был обнаружен у всех четырех членов семьи, прибывшей из Великобритании.

В настоящее время британцы, в том числе двое детей, находятся на карантине в больнице. Им оказана медицинская помощь. Также специалисты проводят все необходимые исследования нового штамма заболевания.

Отметим, днем ранее новый штамм коронавируса был выявлен во Вьетнаме. Также сообщалось о выявлении мутации COVID-19 в Китае и трех американских штатах. Не менее 15 случаев инфицирования зафиксировано в Турции. Пациентов нового "британского" коронавируса также выявили в Бразилии, Чили, Канаде и других странах.

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Новый штамм коронавируса