Мужчин предупредили о новой коварной опасности коронавируса

Ученые предупредили о последствии коронавируса для мужчин / Ивона Бигмир

Американские ученые пришли к выводу о том, что коронавирус запросто может привести к эректильной дисфункции, так как сохраняется в тканях полового члена после выздоровления, пишет World Journal of Men's Health.

Одним из последствий коронавируса является дисфункция эндотелия (пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов и сердечных полостей). Состояние характеризуется нарушением слизистой оболочки мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани перестают нормально снабжаться кровью.

"Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член", – заявила руководитель исследования доктор Ранджита Рамасами из медицинской школы Университета Майами.

В пилотном исследовании специалисты выявили, что после болезни у некоторых мужчин появились проблемы с потенцией, хотя ранее они не жаловались на это.

Затем были собраны образцы тканей полового члена у двух переболевших шесть и восемь месяцев назад, которые пожаловались на эректильную дисфункцию.

Один из мужчин во время болезни попал в больницу, а у другого наблюдались лишь легкие симптомы.

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Для сравнения авторы исследования собрали ткани еще у двух мужчин, не инфицированных COVID-19, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами.

Как и ожидалось, коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных. Также были обнаружены все признаки нарушения эндотелия.

У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

Таким образом, исследование впервые продемонстрировало присутствие COVID-19 в тканях полового члена спустя много времени после первоначального заражения. Также ученые предположили, что широко распространенные нарушения эндотелия из-за коронавируса могут привести к эректильной дисфункции.

По мнению авторов, полученные результаты, а также данные других исследований, могут свидетельствовать о потенциальной возможности передачи COVID-19 половым путем.

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