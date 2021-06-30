"Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время": в МОЗ рассказали о вакцинировании детей

Исходя из того, что ВОЗ одобрила вакцинацию детей и подростков, в Украине также пересмотрели свою позицию по этому поводу.
На сегодняшний день, согласно утвержденной дорожной карте вакцинации, прививку от коронавируса может получить только взрослое население страны.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.
"Сначала вакцинировались люди, которые имеют критический риск заболеть. Сейчас четвертый этап - это люди "60-52" и люди "18-59" с хроническими заболеваниями. На пятом этапе будут вакцинироваться люди 18+. Пока дорожной картой прививки младших не предвидится", - отметил он.
Тем не менее, недавно Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков тоже можно вакцинировать от коронавируса.
"В процессе дорожная карта пересматривается. Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время и будет расширен круг людей, подлежащих вакцинации", - добавил Роман Родина.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля.
Прививки делают вакциной:
- CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute);
- CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech;
- Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
Первые центры массовой вакцинации начали открываться в Украине 29 мая.