"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна

В Украине нет никакой социальной поддержки, особенно незащищенных слоев населения, заявил медик/ УНИАН

Введение локдауна - единственный выход для Украины в борьбе с эпидемией коронавируса, потому что "других системных мер государство не предприняло".

Об этом заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин 26 ноября в эфире ток-шоу Право на владу.

Страна оказалась "в з*днице", - так прокомментировал эпидемиолог ситуацию, которая сложилась в Украине. И виноваты в этом, по словам Александрина, правительство и Верховная Рада.

"Я хочу действительно поблагодарить присутствующих членов правительства и народных депутатов за то, что у нас ежедневно регистрируется 600 случаев заболевания медиков COVID-19. Хочу поблагодарить за то, что нет никакой вообще социальной поддержки, особенно незащищенных слоев населения, наших пенсионеров, потому что на сегодня у них нет возможности эффективно белеть даже дома, им никто не помогает", – сказал эпидемиолог.

По его словам, государство не обеспечило даже медиков качественными средствами индивидуальной защиты. А те средства, которые предоставлены, никакой защиты не несут.

"Вы просто зарабатываете на этом деньги и точка", - возмутился Александрин.

"Хочу еще раз поблагодарить вас всех. Вы со своей задачей справились. Вы привели страну к локдауну, и только благодаря вашим действиям, как и правительства, так и народных депутатов, мы очутились в такой, извините за выражение, з*днице полной", – сказал Александрин.

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости: