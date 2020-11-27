"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна

Андрей Александрин считает, что в сложившийся ситуации в Украине виноваты власти.
Введение локдауна - единственный выход для Украины в борьбе с эпидемией коронавируса, потому что "других системных мер государство не предприняло".
Об этом заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин 26 ноября в эфире ток-шоу Право на владу.
Страна оказалась "в з*днице", - так прокомментировал эпидемиолог ситуацию, которая сложилась в Украине. И виноваты в этом, по словам Александрина, правительство и Верховная Рада.
"Я хочу действительно поблагодарить присутствующих членов правительства и народных депутатов за то, что у нас ежедневно регистрируется 600 случаев заболевания медиков COVID-19. Хочу поблагодарить за то, что нет никакой вообще социальной поддержки, особенно незащищенных слоев населения, наших пенсионеров, потому что на сегодня у них нет возможности эффективно белеть даже дома, им никто не помогает", – сказал эпидемиолог.
По его словам, государство не обеспечило даже медиков качественными средствами индивидуальной защиты. А те средства, которые предоставлены, никакой защиты не несут.
"Вы просто зарабатываете на этом деньги и точка", - возмутился Александрин.
"Хочу еще раз поблагодарить вас всех. Вы со своей задачей справились. Вы привели страну к локдауну, и только благодаря вашим действиям, как и правительства, так и народных депутатов, мы очутились в такой, извините за выражение, з*днице полной", – сказал Александрин.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 677189 человек. За сутки поставили 15331 новый диагноз - это рекордно число. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.
- В Слуге народа предложили ограничить работу общественного транспорта в выходные дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня. С такой инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции Слуга народа Николай Тищенко.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин в Украине.
- СМИ выяснили, что Кабинет министров рассматривает три сценария ужесточения карантина в Украине. Наиболее щадящий вариант предусматривает ограничение работы некоторых предприятий на 3 недели с 29 декабря. Однако при условии ухудшения ситуации с COVID-19 украинцев ждет тотальное усиление карантинных мер уже на следующей неделе.
- Решение о необходимости введения локдауна в Украине будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28–29 ноября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.