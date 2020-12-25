На Банковой оценили шансы возможной отставки главы Минздрава

Зеленский назвал Степанова самым "сильным" из всех глав Минздрава / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов работает в сложных условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Оценку его работе можно будет дать в первые месяцы 2021 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус.

"Он (Максим Степанов, - ред.) самый сильный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой. Мне кажется, что это важно", - отметил глава государства.

По его словам, вакцинация от коронавируса станет самым сложным вызовом для министра здравоохранения.

"Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут выясняется - министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", - считает Зеленский.

Президент добавил, что результат работы Степанова мы увидим в феврале-марте следующего года.

"Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - резюмировал Зеленский.

Напомним:

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность своей отставки после отмены жесткого карантина в Украине. По его словам, это "слухи".

1 декабря глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.

Читайте такжеЗеленский объяснил, кому придется заплатить за вакцину от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Украине - новости