На Буковине на две недели усилили карантин/ УНИАН

Коронавирус в Украине опять атакует регион, в котором год назад выявили первый случай заражения. Из-за резкого увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Черновицкой области в регионе на две недели усилили карантинные ограничения.

Новые ограничения вступают в силу со вторника, 23 февраля. В период действия усиленного карантина все учебные заведения в области переходят на дистанционную форму обучения, не будут работать игровые зоны в торговых центрах, а заведения общественного питания будут открыты до 20:00, сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

"На Буковине в 5 раз выросло количество больных коронавирусом детей. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения Covid-19", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.

Он отметил, что в стационарах области находится 1113 пациентов, а коечный фонд в COVID-больницах заполнен почти на 63%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе запланировано развернуть еще 500, из них 120 уже добавили сегодня. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - резюмировал Осачук.

Ожидается, что карантинные ограничения будут действовать как минимум до 9 марта.

Добавим, за последние сутки в Украине выявили +4182 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях. В Киеве +454 больных за сутки.

Всего по состоянию на 23 февраля в Украине зарегистрированы 1 311 844 случаев заражения. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 25 309 жителей Украины.

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