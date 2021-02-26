На части Украины усилен карантин: названы запреты

В Украине карантин почти до середины марта будет жестким в одной области.
В Украине в пятницу, 26 февраля, в Черновицкой области местные власти решили усилить карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Карантин на Буковине усилят с 27 февраля до 9 марта, говорится на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
Первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк добавил, что ограничительные меры решили усилить из-за того, что в области за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом – 638 человек.
Карантин в Украине усилен – какие запреты введут на Буковине:
- Не будут работать заведения общественного питания, бары и рестораны (разрешена адресная доставка);
- Запрещены массовые мероприятия;
- Запрещена работа развлекательных центров;
- Запрещена работа учебных заведений (могут работать только учреждения дошкольного и специального образования).
"...Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", – заявил Ковалюк.
Напомним, с 23 февраля в Черновицкой области также пошли на ужесточение карантина.
Власти решили перевести учебные заведения на дистанционную форму обучения, закрыть игровые зоны в торговых центрах и запретить заведениям общественного питания работать после 20:00.
Карантин из-за коронавируса в Украине – что нужно знать
- В марте прошлого года из-за COVID-19 началась пандемия. Карантин в Украине начался с 11 числа – сначала он был всеобщим и очень строгим.
- Потом ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.
- В конце прошлого года больных коронавирусом стало намного больше, и поэтому решили ввести жесткий карантин – локдаун был в январе 2021 года.
- После локдауна снова был введен адаптивный карантин. Черновицкая, а также Ивано-Франковская области попали в красную зону – там действуют самые строгие карантинные ограничения.