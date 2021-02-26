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На части Украины усилен карантин: названы запреты

26 февраля 2021, 11:46
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В Украине карантин почти до середины марта будет жестким в одной области.

На Буковине из-за коронавирусного антирекорда усилили карантин
На Буковине усилили карантин из-за коронавирусного антирекорда / УНИАН

В Украине в пятницу, 26 февраля, в Черновицкой области местные власти решили усилить карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Карантин на Буковине усилят с 27 февраля до 9 марта, говорится на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк добавил, что ограничительные меры решили усилить из-за того, что в области за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом – 638 человек.

Карантин в Украине усилен – какие запреты введут на Буковине:

  • Не будут работать заведения общественного питания, бары и рестораны (разрешена адресная доставка);
  • Запрещены массовые мероприятия;
  • Запрещена работа развлекательных центров;
  • Запрещена работа учебных заведений (могут работать только учреждения дошкольного и специального образования).

"...Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", – заявил Ковалюк.

Напомним, с 23 февраля в Черновицкой области также пошли на ужесточение карантина.

Власти решили перевести учебные заведения на дистанционную форму обучения, закрыть игровые зоны в торговых центрах и запретить заведениям общественного питания работать после 20:00.

Карантин из-за коронавируса в Украине – что нужно знать

  • В марте прошлого года из-за COVID-19 началась пандемия. Карантин в Украине начался с 11 числа – сначала он был всеобщим и очень строгим.
  • Потом ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.
  • В конце прошлого года больных коронавирусом стало намного больше, и поэтому решили ввести жесткий карантин – локдаун был в январе 2021 года.
  • После локдауна снова был введен адаптивный карантин. Черновицкая, а также Ивано-Франковская области попали в красную зону – там действуют самые строгие карантинные ограничения.

карантин в Украине
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