На части Украины усилен карантин: названы запреты

На Буковине усилили карантин из-за коронавирусного антирекорда / УНИАН

В Украине в пятницу, 26 февраля, в Черновицкой области местные власти решили усилить карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Карантин на Буковине усилят с 27 февраля до 9 марта, говорится на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Первый заместитель главы Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк добавил, что ограничительные меры решили усилить из-за того, что в области за сутки нашли рекордное количество больных коронавирусом – 638 человек.

Карантин в Украине усилен – какие запреты введут на Буковине:

Не будут работать заведения общественного питания, бары и рестораны (разрешена адресная доставка);

Запрещены массовые мероприятия;

Запрещена работа развлекательных центров;

Запрещена работа учебных заведений (могут работать только учреждения дошкольного и специального образования).

"...Должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", – заявил Ковалюк.

Напомним, с 23 февраля в Черновицкой области также пошли на ужесточение карантина.

Власти решили перевести учебные заведения на дистанционную форму обучения, закрыть игровые зоны в торговых центрах и запретить заведениям общественного питания работать после 20:00.

Карантин из-за коронавируса в Украине – что нужно знать