На грани всеукраинского локдауна: еще три области готовы перейти в красную зону

Ранее глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что локдаун по всей Украине объявят – если в красную зону перейдут 13 областей.
Красная зона карантина в Украине вот-вот пополнится Николаевской, Тернопольской и Черкасской областями. Здесь превышены сразу два показателя по COVID-19.
Так, в Николаевской области выше нормы показатели госпитализаций (104,7 при норме 60 на 100 тысяч населения) и загруженности кроватей с кислородом (66,3% при норме 65%), свидетельствую обновленные данные Министерства здравоохранения.
Читайте такжеЛокдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирусВ Тернопольской и Черкасской областях превышены коэффициент выявления случаев COVID (20,5% и 21,4% соответственно при норме 20%) и уровень госпитализаций (63,6 и 64,6 соответственно).
Если в регионе на протяжении трех дней превышены два или более показателей по COVID-19 – он, согласно правилам карантина, переходит в красную зону.
На сегодня, 24 марта, в красной зоне находятся девять территорий. Это Киев, а также Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. При этом глава Минздрава Максим Степанов уже пообещал, что локдаун по всей Украине объявят – если в красную зону перейдут 13 областей.
Оранжевая зона карантина установлена в таких областях:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Единственным желтым регионом на сегодня остается Херсонская область.
Карантин в Украине: новости
- В красной зоне ужесточили требования карантина к жителям. Постановление правительства ужесточает масочный режим на всех территориях общего пользования.
- Полицейские признались, будут ли штрафовать людей без масок. Согласно постановлению Кабмина, маски нужны в парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках, на территории памятников культурного и исторического наследия, на площадях, улицах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования.
- Ученые объяснили, как долго еще будет продолжаться рост COVID-случаев в стране. Регионами с наибольшей ожидаемой количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев, сообщили в НАНУ.
- Гордон предрек провал локдауна в Киеве и сделал заявление о транспорте. Усиление карантина в Киеве стало ударом для малого и среднего бизнеса, считает Дмитрий Гордон.