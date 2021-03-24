На грани всеукраинского локдауна: еще три области готовы перейти в красную зону

Карантин в Украине - Красная зона подбирается еще к трем областям / УНИАН

Красная зона карантина в Украине вот-вот пополнится Николаевской, Тернопольской и Черкасской областями. Здесь превышены сразу два показателя по COVID-19.

Так, в Николаевской области выше нормы показатели госпитализаций (104,7 при норме 60 на 100 тысяч населения) и загруженности кроватей с кислородом (66,3% при норме 65%), свидетельствую обновленные данные Министерства здравоохранения.

Читайте такжеЛокдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирусВ Тернопольской и Черкасской областях превышены коэффициент выявления случаев COVID (20,5% и 21,4% соответственно при норме 20%) и уровень госпитализаций (63,6 и 64,6 соответственно).

Если в регионе на протяжении трех дней превышены два или более показателей по COVID-19 – он, согласно правилам карантина, переходит в красную зону.

На сегодня, 24 марта, в красной зоне находятся девять территорий. Это Киев, а также Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. При этом глава Минздрава Максим Степанов уже пообещал, что локдаун по всей Украине объявят – если в красную зону перейдут 13 областей.

Оранжевая зона карантина установлена в таких областях:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Единственным желтым регионом на сегодня остается Херсонская область.

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