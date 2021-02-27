На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев

С апреля по декабрь прошлого года коронавирусом были инфицированы 486 детей, а за два месяца 2021 уже было зафиксировано 246 случаев.
В Харьковской области наблюдается увеличение количества случаев опасного коронавируса среди детей, участились тяжелые случаи среди маленьких пациентов, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Харьковской медакадемии последипломного образования Лариса Ходак.
Врач консультирует единственную в области больницу, в котором от коронавирусной болезни лечат детей, пишет Телеграф.
"Когда коронавирусная болезнь только появилась, то говорили, что дети не болеют или болеют редко, но сейчас эти данные совсем изменились", - сказала она.
В медицинском заведении сейчас госпитализированы 96 детей с подозрением на COVID-19, у 30 из них болезнь подтвердили. Пятеро - находятся в реанимации. По словам Ходак, с апреля по декабрь прошлого года коронавирусом были инфицированы 486 детей, а за два месяца 2021 уже было зафиксировано 246 случаев.
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Она связывает это с тем, что дети чаще переносят бессимптомную форму болезни и чаще лечатся на дому, в то время, когда в стационар поступают тяжелые случаи. Она не исключает, что сейчас родители стали более внимательно следить за здоровьем детей, а потому обращаться к врачам более оперативно.
Ходак говорит, что COVID-19 у детей может начинаться с сыпи и кишечного синдрома.
"Иногда диагностируется ветряная оспа, атопический дерматит, а уже потом выясняется, что это коронавирусная болезнь", - сказала она.
По ее словам, из 486 детей, переболевших в прошлом году, 47 - в возрасте до одного года.
Карантин в Украине – что нужно знать
- В марте 2020 года в мире началась пандемия коронавируса COVID-19. Ряд стран начали вводить карантин для борьбы с распространением вируса. Украина ввела карантинные ограничения с 11 марта.
- Сначала в Украине карантин был строгим и всеобщим. Позже ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.
- В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самый жесткий карантин.
- В конце 2020-го больных COVID-19 стало намного больше, и власти решили ввести жесткий всеобщий карантин – локдаун был в январе 2021 года.
- После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В красную зону попали Черновицкая, а также Ивано-Франковская области. Позже на Буковине решили ужесточить карантинные ограничения.