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На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев

27 февраля 2021, 21:23

С апреля по декабрь прошлого года коронавирусом были инфицированы 486 детей, а за два месяца 2021 уже было зафиксировано 246 случаев.

Дети в масках, коронавирус
В Харьковской области дети чаще болеют коронавирусом / УНИАН

В Харьковской области наблюдается увеличение количества случаев опасного коронавируса среди детей, участились тяжелые случаи среди маленьких пациентов, рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Харьковской медакадемии последипломного образования Лариса Ходак.

Врач консультирует единственную в области больницу, в котором от коронавирусной болезни лечат детей, пишет Телеграф.

"Когда коронавирусная болезнь только появилась, то говорили, что дети не болеют или болеют редко, но сейчас эти данные совсем изменились", - сказала она.

В медицинском заведении сейчас госпитализированы 96 детей с подозрением на COVID-19, у 30 из них болезнь подтвердили. Пятеро - находятся в реанимации. По словам Ходак, с апреля по декабрь прошлого года коронавирусом были инфицированы 486 детей, а за два месяца 2021 уже было зафиксировано 246 случаев.

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Она связывает это с тем, что дети чаще переносят бессимптомную форму болезни и чаще лечатся на дому, в то время, когда в стационар поступают тяжелые случаи. Она не исключает, что сейчас родители стали более внимательно следить за здоровьем детей, а потому обращаться к врачам более оперативно.

Ходак говорит, что COVID-19 у детей может начинаться с сыпи и кишечного синдрома.

"Иногда диагностируется ветряная оспа, атопический дерматит, а уже потом выясняется, что это коронавирусная болезнь", - сказала она.

По ее словам, из 486 детей, переболевших в прошлом году, 47 - в возрасте до одного года.

Карантин в Украине – что нужно знать

  • В марте 2020 года в мире началась пандемия коронавируса COVID-19. Ряд стран начали вводить карантин для борьбы с распространением вируса. Украина ввела карантинные ограничения с 11 марта.
  • Сначала в Украине карантин был строгим и всеобщим. Позже ограничительные меры стали адаптивными – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны и доверили судьбу ограничительных мер местным властям.
  • В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самый жесткий карантин.
  • В конце 2020-го больных COVID-19 стало намного больше, и власти решили ввести жесткий всеобщий карантин – локдаун был в январе 2021 года.
  • После локдауна снова начал действовать адаптивный карантин. В красную зону попали Черновицкая, а также Ивано-Франковская области. Позже на Буковине решили ужесточить карантинные ограничения.

новости Харькова коронавирус коронавирус у детей
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