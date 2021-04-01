На Харьковщине дети стали чаще и тяжелее болеть COVID-19

По словам медиков, дети начали болеть коронавирусом чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее.
Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.
Всего в харьковской детской инфекционной больнице находятся 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус, передает ТСН.
"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", — рассказал директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.
Накануне в больнице в Харькове умер 2-месячный мальчик. Родители привезли сына из Донецкой области на операцию: у малыша был врожденный порок сердца. После хирургического вмешательства выяснилось, что у ребенка коронавирус. Несмотря на усилия медиков через два дня младенец умер.
На прошлой неделе от осложнения болезни скончался также 11-летний школьник из села Ватутино Харьковской области. Мальчик имел сопутствующую болезнь и был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Коронавирус у детей - о чем ранее писал Главред:
- Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 17 569 жителей страны. В том числе заболели 813 детей и 486 медработников.
- Недавно у детей обнаружили необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием. Речь идет о сыпи, которая очень похожа на аллергическую.
- В ноябре известный инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что дети, у которых коронавирус в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию и заражают людей, которые находятся в группе риска.