На Харьковщине дети стали чаще и тяжелее болеть COVID-19

Коронавирус стал чаще заражать детей / Фото Reuters

Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.

Всего в харьковской детской инфекционной больнице находятся 70 маленьких пациентов, у которых диагностировали коронавирус, передает ТСН.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся четверо детей. Двое — на искусственной вентиляции легких, двое — на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", — рассказал директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Накануне в больнице в Харькове умер 2-месячный мальчик. Родители привезли сына из Донецкой области на операцию: у малыша был врожденный порок сердца. После хирургического вмешательства выяснилось, что у ребенка коронавирус. Несмотря на усилия медиков через два дня младенец умер.

На прошлой неделе от осложнения болезни скончался также 11-летний школьник из села Ватутино Харьковской области. Мальчик имел сопутствующую болезнь и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

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