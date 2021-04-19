На Одесчине от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка - соцсети

В соцсетях пишут, что в результате перенесенной коронавирусной инфекции у девочки отказали внутренние органы.
11-летняя жительница Черноморска Одесской области скончалась 19 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Стасюк Екатерина провела в областной детской больнице больше месяца. В результате перенесенной коронавирусной инфекции у нее отказали внутренние органы, пишет Думская со ссылкой на сообщения родственников ребенка в социальных сетях.
Мать девочки Оксана также болеет COVID-19, она находится на лечении в больнице. Сейчас семья погибшей собирает деньги на похороны.
В то же время местное издание Vgorode со ссылкой на главу облздрава Наталью Одарий-Захарьеву опровергает информацию о том, что девочка болела коронавирусом. Сообщается, что результаты анализов не подтвердили Covid-19, к тому же у ребенка было много хронических заболеваний, в том числе ожирение.
Смерть от последствий коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- В Одессе от осложнений коронавируса COVID-19 скончался известный художник Сергей Лозовский.
- После длительной борьбы с COVID-19 умер известный ученый, общественный деятель и экс-нардеп Владимир Черняк.