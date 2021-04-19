На Одесчине от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка - соцсети

На Одесчине от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка

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11-летняя жительница Черноморска Одесской области скончалась 19 апреля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Стасюк Екатерина провела в областной детской больнице больше месяца. В результате перенесенной коронавирусной инфекции у нее отказали внутренние органы, пишет Думская со ссылкой на сообщения родственников ребенка в социальных сетях.

Мать девочки Оксана также болеет COVID-19, она находится на лечении в больнице. Сейчас семья погибшей собирает деньги на похороны.

В то же время местное издание Vgorode со ссылкой на главу облздрава Наталью Одарий-Захарьеву опровергает информацию о том, что девочка болела коронавирусом. Сообщается, что результаты анализов не подтвердили Covid-19, к тому же у ребенка было много хронических заболеваний, в том числе ожирение.

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