На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу

Из-за митинга на дороге образовались пробки в обе стороны движения.
В Ивано-Франковской области люди вышли на протесты после того, как с 22 по 28 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19 был усилен карантин.
В Коломыйском районе в субботу, 27 февраля, люди вышли на митинг и перекрыли дорогу с требованием ослабить карантин, пишет Галка.
Из-за митинга на дороге образовались пробки в обе стороны. Правоохранители на месте контролируют соблюдение порядка.
На акции собрались в основном предприниматели. Они подчеркнули, что власти не дают им работать. Их также возмутило, что небольшие кафе или магазины не имеют права осуществлять свою деятельность, но в то же время все заведения и отели работают на популярном зимнем курорте Буковель.
Как уточнил в Facebook один из участников перекрытия трассы Сергей Поспелов, протестующие требуют отменить карантин.
Отмечается, что сначала люди заблокировали улицу Грушевского в Коломые. Там община решала, где именно дорогу перекрывать, чтобы власть скорее обратила на них внимание. Люди решили заблокировать дорогу, ведущую из Ивано-Франковска в Коломыю.
Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают машины. На месте происшествия работают полицейские.
По его словам, путь перекрыли предприниматели, торгующие на рынке в Коломые. Вчера они проводили митинг у ратуши и предупреждали, что сегодня перекрывать дорогу.
"Сегодня им не дали открыться, продавать, потому вышли на протест. Планируется также перекрывать дорогу на Буковель. Здесь перекрывать дорогу более действенно, чем в центре города. Здесь большие проблемы для водителей. Людям просто не дают работать", - добавил Сергей Поспелов.
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Карантин на Прикарпатье:
- Как известно, на Прикарпатье действуют ограничения "красной зоны".
- Также в Ивано-Франковской области созданы 16 блок-постов для предотвращения распространения COVID-19.
- При этом в Ивано-Франковске общественный транспорт работает в режиме "специальных перевозок".