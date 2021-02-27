На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу

На Прикарпатье перекрыли трассу в знак протеста / Фейсбук С.Поспелова

В Ивано-Франковской области люди вышли на протесты после того, как с 22 по 28 февраля из-за роста заболеваемости COVID-19 был усилен карантин.

В Коломыйском районе в субботу, 27 февраля, люди вышли на митинг и перекрыли дорогу с требованием ослабить карантин, пишет Галка.

Из-за митинга на дороге образовались пробки в обе стороны. Правоохранители на месте контролируют соблюдение порядка.

На акции собрались в основном предприниматели. Они подчеркнули, что власти не дают им работать. Их также возмутило, что небольшие кафе или магазины не имеют права осуществлять свою деятельность, но в то же время все заведения и отели работают на популярном зимнем курорте Буковель.

Как уточнил в Facebook один из участников перекрытия трассы Сергей Поспелов, протестующие требуют отменить карантин.

Отмечается, что сначала люди заблокировали улицу Грушевского в Коломые. Там община решала, где именно дорогу перекрывать, чтобы власть скорее обратила на них внимание. Люди решили заблокировать дорогу, ведущую из Ивано-Франковска в Коломыю.

/ Фейсбук С.Поспелова

Люди ходят по пешеходному переходу и не пропускают машины. На месте происшествия работают полицейские.

По его словам, путь перекрыли предприниматели, торгующие на рынке в Коломые. Вчера они проводили митинг у ратуши и предупреждали, что сегодня перекрывать дорогу.

/ Фейсбук С.Поспелова

"Сегодня им не дали открыться, продавать, потому вышли на протест. Планируется также перекрывать дорогу на Буковель. Здесь перекрывать дорогу более действенно, чем в центре города. Здесь большие проблемы для водителей. Людям просто не дают работать", - добавил Сергей Поспелов.

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Карантин на Прикарпатье: