Прививка в обмен на допуск к работе в Киеве: СМИ узнали о вероятном условии для учителей – документ

Педагогов в Киеве могут не пустить на работу, если они не сделают прививку от коронавируса / Reuters

В Киеве уже с 1 сентября могут не допустить к работе сотрудников образовательных учреждений в том случае, если они не вакцинируются от коронавируса. Отказ от прививки сотрудник должен объяснить в письменном заявлении на имя руководителя учреждения. В том случае, если отказ мотивирован медицинскими показаниями, помимо заявления должна быть справка от врача. Требований по обязательной вакцинации нет, однако желательно, чтобы педагоги сделали прививку от COVID-19.

В распоряжении издания Страна оказался документ управления образования Святошинской районной государственной администрации. В нем говорится о том, что существует вероятность, при которой сотрудников заведений образовательной сферы не допустят к работе с 1 сентября 2021 года в том случае, если они не вакцинируются от COVID-19. В случае отказа от прививки педагоги должны будут указать веские причины такого решения.

Учителей призывают вакцинироваться от COVID-19 / Страна

"Если сотрудник учреждения отказался вакцинироваться, то от него должно быть заявление на имя руководителя учреждения про отказ с пояснением причины. Такие заявления сохраняются у руководителя учреждения. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то должно быть заявление на отказ и справка врача", - отмечается в документе.

Также указано, что руководителей учреждений образования попросили предоставить в управление списки, в которых указан статус вакцинации всех работников заведений – и педагогических, и технических сотрудников. Вакцинироваться предлагают препаратами CoronaVac и Moderna.

Заместитель начальника управления образования Святошинского района Киева Людмила Голованенко, за подписью которой идет вышеуказанный документ, рассказала Стране о том, что в Киеве собирают данные о вакцинации педагогов. Обязательного участия в прививочной кампании по-прежнему нет, однако все-таки желательно, чтобы сотрудники заведений образовательной сферы сделали прививки.

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Также она добавила, что отстранять от работы пока никого не будут, так как такие меры не предусмотрены действующим законодательством.Читайте такжеДопуск в кафе, рестораны и ТРЦ – только для тех, кто с прививкой: в Минздраве предупредили украинцев

"Мы собираем данные, сколько педагогов вакцинировано, сколько собирается пройти вакцинацию, сколько отказывается. Заходят дети в сентябре в школы, мы должны понимать, какая у нас ситуация. Требования вакцинироваться нет. Никакого указа нет. Желательно, чтобы учителя вакцинировались с целью предупреждения распространенности болезни. Мы говорим о том, что желательно, чтобы они прошли вакцинацию. Потому что если появится требование, чтобы нам не пришлось за 2 недели вакцинировать 7 тысяч сотрудников. Если не вакцинируются, сейчас, отстранения не будет. Это не предусмотрено никаким законом", - добавила чиновник, подчеркнув, что треть педагогов уже сделали прививки от COVID-19.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Глава Госдпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что прививка от коронавируса в Украине может стать обязательной для всех категорий населения в том случае, если такое решение примет главный санитарный врач Игорь Кузин.

Глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что пока государство не рассматривает возможность запуска обязательной вакцинации от COVID-19. По данным ведомства, около 60% украинцев уже готовы делать прививку добровольно.

21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, теперь не нужно записываться на прививку через Дію, а сделать укол могут все желающие.