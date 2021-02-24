На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов

Участие в клинических испытаниях даст Украине приоритетный доступ к новой вакцине в случае доказательства эффективности, объяснил глава Минздрава.
Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал министр здравоохранения в ходе брифинга в среду, 24 февраля.
По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.
"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - уточнил министр.
Степанов отметил, что уже в сентябре-октябре испытания планируют завершить.
"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", - сообщил он.
Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 24 февраля в Украине начинается кампания по вакцинации от COVID-19. В первую очередь государство на бесплатной основе сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих. Прививать украинцев будут произведенной в Индии вакциной AstraZeneca.
Автор: Адриана Бубновская