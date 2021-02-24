На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов

Степанов заявил, что на украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса / УНИАН

Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал министр здравоохранения в ходе брифинга в среду, 24 февраля.

По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.

"Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадию мы можем провести в Украине", - уточнил министр.

Степанов отметил, что уже в сентябре-октябре испытания планируют завершить.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", - сообщил он.

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