На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса

В Закарпатской ОГА предупредили об агрессивности коронавируса / Reuters

В Закарпатской области заявили о том, что коронавирус становится более агрессивным. Об этом сообщили председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Украина 24.

По словам Полоскова, молодые люди стали чаще тяжело болеть. При этом он подчеркнул, что вирус ведет себя более агрессивно, нежели раньше и медицинская система на сегодняшний день перегружена. К тому же ситуацию усложняет то, что увеличивается срок лечения и потребность в кислороде.

"Этот вирус и те заболевания, которые у нас сейчас есть, проходят гораздо труднее, они более кислородно-зависимые, чем было до того… Вирус молодеет, есть не только 30+, есть намного моложе люди, которые попадают в больницы и тяжело переносят болезнь, болезнь действительно очень помолодела", – сказал он.

Тем временем, Садовый предупредил, что с Западной Украины вирус пойдет волной на остальные регионы и призвал оперативно реагировать.

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"По словам медиков, вирус становится гораздо агрессивнее, болеет молодежь. Надо оперативно реагировать. Эта волна, которая идет сегодня из Ивано-Франковской области, из Закарпатья, получается, что она постепенно будет накрывать Украину, и через две три недели будем иметь очень непростую ситуацию. Поэтому мы однозначно увеличиваем резерв коек (в больницах, – ред.)", – добавил мэр Львова.

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