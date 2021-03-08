УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса

8 марта 2021, 19:25

По словам медиков, вирус становится гораздо агрессивнее, болеет молодежь. Надо оперативно реагировать.

Коронавирус
В Закарпатской ОГА предупредили об агрессивности коронавируса / Reuters

В Закарпатской области заявили о том, что коронавирус становится более агрессивным. Об этом сообщили председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Украина 24.

По словам Полоскова, молодые люди стали чаще тяжело болеть. При этом он подчеркнул, что вирус ведет себя более агрессивно, нежели раньше и медицинская система на сегодняшний день перегружена. К тому же ситуацию усложняет то, что увеличивается срок лечения и потребность в кислороде.

"Этот вирус и те заболевания, которые у нас сейчас есть, проходят гораздо труднее, они более кислородно-зависимые, чем было до того… Вирус молодеет, есть не только 30+, есть намного моложе люди, которые попадают в больницы и тяжело переносят болезнь, болезнь действительно очень помолодела", – сказал он.

Тем временем, Садовый предупредил, что с Западной Украины вирус пойдет волной на остальные регионы и призвал оперативно реагировать.

Читайте такжеУченые объяснили, почему британский штамм коронавируса такой заразный

"По словам медиков, вирус становится гораздо агрессивнее, болеет молодежь. Надо оперативно реагировать. Эта волна, которая идет сегодня из Ивано-Франковской области, из Закарпатья, получается, что она постепенно будет накрывать Украину, и через две три недели будем иметь очень непростую ситуацию. Поэтому мы однозначно увеличиваем резерв коек (в больницах, – ред.)", – добавил мэр Львова.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.

новости Львова коронавирус Андрей Садовый коронавирус лечение
Сейчас вы просматриваете новость «На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку" Школы Украины переводят на «дистанционку»: в каких областях и когдаШколы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZenecaАвстрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca В ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинацииВ ВСУ рассказали о массовом отказе бойцов ООС от вакцинации Глава Минздрава назвал новые области, которые попадут в красную зонуГлава Минздрава назвал новые области, которые попадут в красную зону
Следующий материал

Последние новости

20:48
В Польше отказались лечить пострадавших украинцев в ДТП
20:43
В Херсонской области произошла утечка опасного вещества, есть пострадавший
20:32
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
20:31
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:30
Геймер пообещал ежедневно убивать главбоса Sekiro до релиза Elder Ring Видео
Реклама
20:05
Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери Видео
19:49
В США приняли важное для Трампа решение по выборам Видео
19:25
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов
19:25
На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса Видео
19:10
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами
19:06
Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму Видео
18:56
"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО Видео
18:47
В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках Видео
18:33
Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт Видео
18:07
В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает Видео
18:05
Мендель резко высказалась в адрес Порошенко Видео
17:54
Из-за уязвимости ПО Microsoft были атакованы десятки тысяч компаний
17:49
Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта Видео
17:28
Оккупанты Крыма беспощадно уничтожают уникальный парк Видео
17:21
Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем Видео
Реклама
16:52
Если вы думали, что Minecraft уже запускали на всём – вы удивитесь Видео
16:46
В Минздраве разгромили главные фейки о вакцине CoviShield Видео
16:27
Как правильно варить кофе в турке – простой рецепт Видео
16:12
Стрижка удлиненный боб вернулась в моду на весну 2021 Фото
16:07
В Dragon Age, Need for Speed и Battlefield можно поиграть за 26 грн
15:59
Little Big выложили в Сеть новый клип Sex Machine Видео
15:41
ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших Видео
15:38
В российской Госдуме возмутились закрытием телеканалов в Украине Видео
15:22
Известная телеведущая родила ребенка и назвала его отца Видео
15:20
В Киеве радикалы устроили стычки с участниками Марша женщин, есть задержанные Видео
15:01
Зеленский поздравил женщин с 8 марта и упомянул о "биологических созданиях"
14:53
Вместе со шлемом дополненной реальности Apple готовит VR-очки и линзы Видео
14:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
14:18
Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на неделю Видео
14:05
Evil Inside – ужастик, вдохновлённый Кодзимой, готовится к выходу Видео
14:00
Появились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцев Видео
13:46
Из охваченного COVID-19 Закарпатья назначили дополнительные поезда Видео
13:45
Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР Видео
13:37
В Институте нацпамяти прошлись по выходному на 8 марта Видео
13:30
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
Реклама
13:01
"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского Видео
12:56
С Масленицей – картинки, видео, яркие поздравления Видео
12:55
Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю Видео
12:25
Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания Видео
12:25
В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли новые детали
12:23
В Киеве в одном из парков нашли женский труп Видео
12:16
На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19 Видео
12:04
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
11:50
В Госдуме пригрозили Facebook за бан фейков об "украинских радикалах" Видео
11:42
В Корее раскрыли данные о 8 смертях после укола вакцины AstraZeneca Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять