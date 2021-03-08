На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19

На Закарпатье растет число пациентов и смертей из-за коронавируса / Фото Reuters

В Закарпатской области ситуация с коронавирусом сложилась более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек, заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

За минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции, подчеркнул он в ходе брифинга в областной госадминистреции.

По его словам, в области заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Кроме того, поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе.

Главврач областной клинической инфекционной больницы уточнил, что все палаты интенсивной терапии в его клинике уже заполнены.

В свою очередь главный врач областной клинической больницы Юрий Яцына сообщил, что в его клинике находятся 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, при этом 60 из них должны лежать в реанимации.

"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит часа до 16 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - говорит медик.

Он призвал жителей области соблюдать элементарные правила карантинной безопасности и добавил: "Просто оденьте маску, соблюдайте дистанцию - это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели будем иметь коллапс".

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