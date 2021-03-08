На Закарпатье заговорили о коллапсе из-за роста смертности от COVID-19

Подскочило число больных до 45 лет и смертность среди них растет, говорит главврач закарпатской инфекционки.
В Закарпатской области ситуация с коронавирусом сложилась более чем критическая. Там ежедневно от COVID умирает по 12 человек, заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.
За минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции, подчеркнул он в ходе брифинга в областной госадминистреции.
По его словам, в области заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Кроме того, поступает много больных в возрасте 35-45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе.
Главврач областной клинической инфекционной больницы уточнил, что все палаты интенсивной терапии в его клинике уже заполнены.
В свою очередь главный врач областной клинической больницы Юрий Яцына сообщил, что в его клинике находятся 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, при этом 60 из них должны лежать в реанимации.
"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит часа до 16 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - говорит медик.
Он призвал жителей области соблюдать элементарные правила карантинной безопасности и добавил: "Просто оденьте маску, соблюдайте дистанцию - это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели будем иметь коллапс".
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Коронавирус в Украине
- За прошедшие сутки в Украине было выявлено 5 тыс. 572 новых больных COVID-19, среди которых 309 детей и 123 медработника.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 2 тыс. 136 человек, умерли - 106 человек, 1 тыс. 107 пациентов выписали из больницы, выздоровели - 1 тыс. 734 человека; было сделано 23 тыс. 227 тестирований.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, выздоровели - 1 млн 198 тыс. 254 человека, умерли - 27 тыс. 128, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 141 тыс. 341.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
- Вместе с тем за сутки 7 марта в Украине 910 человек было вакцинированы против COVID-19.С начала кампании по вакцинации привито 17 тыс. 947 человек.