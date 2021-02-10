НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин

Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную коррупционную схему при закупке вакцин против коронавируса.
В то же время первый замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сегодня на брифинге отказался называть имена подозреваемых.
"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", – заявил Грищук, отвечая на вопрос журналистов, правда ли, что на премьера Максима Степанова завели дело из-за закупок вакцины.
Читайте такжеБесполезная, но дешевая: почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZenecaСовет общественного контроля при НАБУ ранее заявил, что речь идет о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника.
"Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%... Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев
Вакцинация в Украине: новости
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований препарат Sinovac показал эффективность в 50,38%.
- Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в продаже и сколько будет стоить. Максим Степанов подробно рассказал о старте вакцинации от коронавируса в Украине.