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НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин

10 февраля 2021, 14:26
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Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.

Вакцины от коронавируса для Украины закупили слишком дорого - НАБУ
Вакцины от коронавируса для Украины закупили слишком дорого - НАБУ / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную коррупционную схему при закупке вакцин против коронавируса.

В то же время первый замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сегодня на брифинге отказался называть имена подозреваемых.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", – заявил Грищук, отвечая на вопрос журналистов, правда ли, что на премьера Максима Степанова завели дело из-за закупок вакцины.

Читайте такжеБесполезная, но дешевая: почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZenecaСовет общественного контроля при НАБУ ранее заявил, что речь идет о закупке китайской вакцины Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника.

"Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%... Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

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Вакцинация в Украине: новости

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