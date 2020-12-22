Начинают с января 2021: когда и где МОЗ проведет вакцинацию населения от COVID-19

План вакцинации населения в Украине от коронавируса включает четыре этапа.
Вакцинация населения от коронавируса в Украине стартует уже с января 2021. Об этом говорится в соответствующем плане Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, который сегодня обнародовала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Проводить вакцинацию от коронавируса собираются на базе уже функционирующих пунктов прививок, а также развернуть временные центры вакцинации. Кроме того, власти намерены задействовать мобильные бригады по иммунизации.
План вакцинации разбили на четыре этапа. При этом на каждом этапе приоритет будет отдаваться людям с высоким риском инфицирования и развития COVID-19:
- январь-апрель 2021: вакцинировать собираются людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
- апрель-июнь 2021: добавляются те, кто предоставляет медуслуги;
- июнь-сентябрь 2021: те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 – март 2022: те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Таким образом, в целом вакцинацией планируется охватить не менее 50% населения Украины (то есть 20 млн человек).
Подвох этого плана в том, что Украина даже не планирует получать вакцину от коронавируса в начале 2021 года. По самым радужным прогнозам – это случится не раньше весны 2021 года.
Вакцина от коронавируса в Украине: последние новости
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.