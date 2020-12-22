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Начинают с января 2021: когда и где МОЗ проведет вакцинацию населения от COVID-19

22 декабря 2020, 16:30
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План вакцинации населения в Украине от коронавируса включает четыре этапа.

Вакцинация от COVID-19 - Украина представила план с датами и местами
Вакцинация от COVID-19 - Украина представила план с датами и местами / Reuters

Вакцинация населения от коронавируса в Украине стартует уже с января 2021. Об этом говорится в соответствующем плане Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, который сегодня обнародовала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Проводить вакцинацию от коронавируса собираются на базе уже функционирующих пунктов прививок, а также развернуть временные центры вакцинации. Кроме того, власти намерены задействовать мобильные бригады по иммунизации.

План вакцинации разбили на четыре этапа. При этом на каждом этапе приоритет будет отдаваться людям с высоким риском инфицирования и развития COVID-19:

  • январь-апрель 2021: вакцинировать собираются людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией;
  • апрель-июнь 2021: добавляются те, кто предоставляет медуслуги;
  • июнь-сентябрь 2021: те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 – март 2022: те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Таким образом, в целом вакцинацией планируется охватить не менее 50% населения Украины (то есть 20 млн человек).

Подвох этого плана в том, что Украина даже не планирует получать вакцину от коронавируса в начале 2021 года. По самым радужным прогнозам – это случится не раньше весны 2021 года.

Вакцина от коронавируса в Украине: последние новости

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