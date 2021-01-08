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Нагрузка на реанимации возросла: Степанов рассказал о тяжелых больных COVID-19

8 января 2021, 15:15
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Министр обратил внимание на то, что в последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь в возрасте до 30–40 лет.

Степанов
Степанов рассказал о ситуации с госпитализациями в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине выявили за минувшие сутки у 5676 человек. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии.

"Хотел бы сообщить, что сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого увеличилось количество тяжелых больных и, соответственно, нагрузка на медицинскую систему, в частности, реанимационные отделения", – отметил министр во время брифинга.

Глава Минздрава уточнил, что только за минувшие сутки госпитализировали в больницы 2 402 человека.

Такую ситуацию Степанов связал с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов COVID-19.

Министр обратился к украинцам с просьбой, как только у них появляются какие-либо симптомы коронавируса или какие-либо симптомы любого респираторного заболевания, сразу обращаться к семейному врачу.

Также Степанов обратил внимание на то, что в последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь в возрасте до 30–40 лет.

Отметим, за время эпидемии общее число жертв коронавируса в Украине составило 19 588.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.

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